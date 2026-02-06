Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 6 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Verso Inter-Juve: i diffidati che rischiano di saltare il derby d'Italia

Due giocatori per squadra sono in diffida: ecco chi sono
2 min
TagsSerie AJuventusInter

Si avvicina Inter-Juventus, uno degli appuntamenti più attesi della stagione, ma prima entrambe le squadre saranno impegnate nella ventiquattresima giornata di campionato: i bianconeri ospiteranno la Lazio, mentre i nerazzurri faranno visita al Sassuolo. In vista del derby d’Italia del 14 febbraio, sono quattro i giocatori diffidati a rischio squalifica, due per parte.

In casa Juventus l’attenzione è puntata su Manuel Locatelli e Weston McKennie: un cartellino giallo contro la Lazio li costringerebbe a saltare la sfida contro l’Inter. Situazione diversa per i nerazzurri, dove i diffidati sono Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Entrambi, però, sono ancora ai box per infortunio e non saranno disponibili contro il Sassuolo, evitando così il pericolo squalifica. Il loro rientro è previsto proprio per la gara contro la Juventus.

 

 

