Si avvicina Inter-Juventus , uno degli appuntamenti più attesi della stagione, ma prima entrambe le squadre saranno impegnate nella ventiquattresima giornata di campionato : i bianconeri ospiteranno la Lazio , mentre i nerazzurri faranno visita al Sassuolo. In vista del derby d’Italia del 14 febbraio, sono quattro i giocatori diffidati a rischio squalifica, due per parte.

Verso Inter-Juve: i diffidati che rischiano di saltare il derby d'Italia

In casa Juventus l’attenzione è puntata su Manuel Locatelli e Weston McKennie: un cartellino giallo contro la Lazio li costringerebbe a saltare la sfida contro l’Inter. Situazione diversa per i nerazzurri, dove i diffidati sono Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Entrambi, però, sono ancora ai box per infortunio e non saranno disponibili contro il Sassuolo, evitando così il pericolo squalifica. Il loro rientro è previsto proprio per la gara contro la Juventus.