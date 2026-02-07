Dove vedere Genoa-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Daniele De Rossi sfida Antonio Conte a Marassi in occasione della 24esima giornata di Serie A, che vedrà protagoniste Genoa e Napoli tra le gradinate dello stadio "Ferraris". Riflettori puntati sui campioni d'Italia in carica, chiamati a consolidare il loro piazzamento Champions e ad alimentare le speranze scudetto alle spalle di Milan ed Inter.

Genoa-Napoli, l'orario

Genoa-Napoli andrà in scena oggi, sabato 7 febbraio, alle ore 18 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova.

Dove vedere Genoa-Napoli in diretta tv

Genoa-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Genoa-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.