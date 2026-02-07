Corriere dello Sport.it
sabato 7 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Dove vedere Genoa-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sul match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A: le probabili formazioni di De Rossi e Conte
Serie A Genoa napoli

Daniele De Rossi sfida Antonio Conte a Marassi in occasione della 24esima giornata di Serie A, che vedrà protagoniste Genoa e Napoli tra le gradinate dello stadio "Ferraris". Riflettori puntati sui campioni d'Italia in carica, chiamati a consolidare il loro piazzamento Champions e ad alimentare le speranze scudetto alle spalle di Milan ed Inter.

Genoa-Napoli, l'orario

Genoa-Napoli andrà in scena oggi, sabato 7 febbraio, alle ore 18 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova.

Dove vedere Genoa-Napoli in diretta tv

Genoa-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Genoa-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di De Rossi e Conte

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, A. Amorim, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: 1 Leali, 39 Sommariva, 14 Onana, 10 Messias, 18 Ekuban, 20 Sabelli, 21 Ekhator, 31 Zatterstrom, 34 Otoa, 70 Cornet, 73 Masini, 77 Ellertsson.

Indisponibili: Baldanzi, Siegrist. Squalificati: - Diffidati: Masini.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.

A disposizione: 14 Contini,  32 Milinkovic-Savic, 9 Lukaku, 17 Olivera, 23 Giovane, 27 Alisson Santos, 31 Beukema, 95 Prisco, 98 De Chiara.

Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Mazzocchi, Neres, Politano. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

