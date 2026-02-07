Dove vedere Fiorentina-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

Fiorentina-Torino, l'orario

Fiorentina-Torino si disputerà oggi, sabato 7 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Torino in diretta tv

Fiorentina-Torino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Fiorentina-Torino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.