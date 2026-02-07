Dove vedere Fiorentina-Torino in tv? Dazn o Sky, orario
Fiorentina e Torino si affrontano allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze in occasione della 24esima giornata di Serie A. Vanoli contro il suo passato, alla ricerca di punti salvezza, mentre Baroni vuole trovare continuità in campionato dopo aver metabolizzato la delusione per l'eliminazione dalla Coppa Italia.
Fiorentina-Torino, l'orario
Fiorentina-Torino si disputerà oggi, sabato 7 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze.
Dove vedere Fiorentina-Torino in diretta tv
Fiorentina-Torino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Fiorentina-Torino, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Vanoli e Baroni
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: 1 Lezzerini, 53 Christensen, 60 Kouadio, 62 Balbo, 3 Rugani, 6 Ranieri, 29 Fortini, 17 Harrison, 80 Fabbian, 27 Ndour, 19 Solomon, 22 Fazzini, 91 Piccoli.
Indisponibili: Lamptey. Squalificati: -. Diffidati: Fagioli, Mandragora, Parisi.
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Tameze, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Kulenovic, Zapata. Allenatore: Baroni.
A disposizione: 81 Israel, 99 Siviero, 34 Biraghi, 77 Ebosse, 25 Nkounkou, 14 Anjorin, 33 Obrador, 66 Gineitis, 7 Aboukhlal, 83 Perciun, 92 Njie, 19 Adams, 18 Simeone.
Indisponibili: Ilic, Ismajli, Sazonov. Squalificati: Vlasic, Prati. Diffidati: -.
