Infortunio McTominay: cosa è successo e le sue condizioni

Ancora un infortunio, l'ennesimo di una stagione sfortunata. Antonio Conte è stato costretto a perdere anche Scott McTominay, rimasto negli spogliatoi durante l'intervallo della sfida con il Genoa . Il centrocampista scozzese, che aveva segnato la rete del momentaneo 2-1 per gli azzurri, ha accusato un problema muscolare intorno al 35' del primo tempo.

McTominay, l'infortunio e i tempi di recupero

L'ex United ha sentito un forte dolore al gluteo destro. E' rimasto in campo fino all'intervallo (per non privare Conte di uno slot per le sostituzioni), poi è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il tecnico del Napoli lo ha sostituito con Giovane nel corso dell'intervallo. "McTominay ha un problema che si porta da inizio anno, ogni tanto gli si infiamma la zona del tendine che va dal gluteo all'ischiocrurale", ha detto Antonio Conte a fine gara. "Ogni tanto lo fa giocare a marce ridotte, lui avrebbe anche continuato ma io a fine primo tempo preferisco un giocatore che sia al 100% anziché andarsi a prendere dei rischi stupidi".