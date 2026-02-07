- 3'R. Malinovskyi, (Rig.)
Genoa-Napoli diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE
Il sabato della 24ª giornata di campionato si apre con la sfida tra il Genoa di De Rossi e il Napoli di Conte allo stadio Luigi Ferraris. I rossoblù, reduci dallo stop contro la Lazio, ospitano gli azzurri, a caccia di altri punti importanti per staccarsi da Juve e Roma. Il Napoli, che rimane in una situazione di emergenza dal punto di vista degli infortuni, è reduce dalla vittoria contro la Fiorentina, arrivata dopo le due sconfitte contro Juve e Chelsea che ha sancito l'eliminazione in Champions League. Fischio d'inizio alle ore 18: segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
18:11
10' - Conte è una furia in panchina
Urla e continue indicazione da parte di Conte al suo Napoli dopo un avvio da incubo: il tecnico cerca di ricompattare la squadra mentre il Genoa continua a spingere per un possibile raddoppio.
18:08
6' - Il Napoli prova a reagire, Genoa scatenato
Dopo un inizio shock, il Napoli prova a reagire e a portarsi in avanti. Il Ferraris è una bolgia dopo il gol del vantaggio arrivato così presto, e anche i rossoblù restano scatenati dopo il rigore di Malinovskyi.
18:04
+++ 3' - GOL GENOA! Malinovskyi non sbaglia +++
Portiere da una parte, pallone dall'altra: Malinovskyi non sbaglia e batte Meret, portando il Genoa in vantaggio già al terzo minuto. Inizio da incubo per il Napoli.
18:03
2' - Rigore per il Genoa!
Dopo soli 30 secondi di gioco è già rigore per il Genoa! Punito il fallo di Meret (ammonito) dopo la revisione all'OFR. Dal dischetto Malinovskyi.
18:02
1' - Subito proteste Genoa
Meret esce e travolge Vitinha, per Massa non c'è nulla. Subito proteste dopo neanche 30 secondi dall'inizio. Massa richiamato dal Var.
18:01
+++ 1' - Si parte: inizia Genoa-Napoli +++
Fischia l'arbitro Massa: inizia Genoa-Napoli. Per gli azzurri, vista l'assenza di Di Lorenzo, il capitano è Lobotka.
17:56
Ci siamo, Genoa e Napoli entrano in campo
Boato del Ferraris per l'ingresso in campo di Genoa e Napoli: manca pochissimo al fischio d'inizio che darà il via alla sfida.
17:45
Genoa-Napoli, sale l'attesa: tra poco il fischio d'inizio
Manca solo un quarto d'ora al fischio d'inizio di Genoa-Napoli, con i giocatori che stanno rientrando negli spogliatoi dopo il riscaldamento pre-partita: sale l'attesa per l'inizio della partita.
17:37
Conte elogia De Rossi: "È un predestinato"
"Il Genoa in casa ha ritrovato entusiasmo, sappiamo le difficoltà che incontreremo oggi ma siamo preparati. Cercheremo di fare quello che abbiamo sempre fatto. Recuperiamo Rrahmani ma ne abbiamo perso uno che per noi è molto importante, ovvero Di Lorenzo. Voglio vedere la reazione di oggi della squadra. Nelle difficoltà dobbiamo esaltarci e dare delle risposte importanti. Siamo pronti. Lukaku? Sta procedendo questo percorso di recupero, sapete benissimo quanto è mancato al Napoli e quanto sta mancando al Napoli, è fermo da metà agosto. Ha avuto un infortunio grave, si è staccato il tendine della gamba calciante, della gamba sinistra. Sta trovando ritmo e intensità, ma serve pazienza. Non forzerò la mano, sono situazioni che il giocatore deve sentire. Speriamo possa essere di più a disposizione per noi. Potremmo utilizzarlo con Hojlund davanti. Non è ancora il Romelu che conosciamo. Io mostro sacro per De Rossi? Lui è un predestinato a livello di panchina. Ho avuto il piacere di allenarlo in Nazionale, abbiamo fatto un Europeo insieme. Ragazzo a posto, ha il papà che fa l'allenatore, farà una grande carriera. I calciatori sono le uniche persone attendibile quando devono dare un giudizio su qualcuno".
17:34
De Rossi prima di Genoa-Napoli: "Ho preso molto da Conte e Spalletti"
"Vittoria contro una big? Ne parlavamo oggi col mio staff, i ragazzi se la meriterebbero dopo le partite contro Milan e Lazio. Sono convinto che faremo una grande partita, di personalità. Prima sfida con Conte? La cosa più semplice era che era sempre coerente con quello che ci diceva in allenamento, ho preso molto da lui e da Spalletti, gente che ti convinceva con la loro coerenza e rettitudine. È emozionante per me affacciarmi a questi palcoscenici e sfidare questi mostri sacri. Amorim? Durante il mercato abbiamo cercato tantissimo un play non statico, di quelli che non si muove dal centrocampo, ma dinamico e aggressivo. Abbiamo diversi giocatori forti in questo ruolo, ma in questi primi allenamenti ci ha dimostrato una buona gamba: ci dimostrerà tanto. Amorim come me? Nono, lui ha più qualità...".
17:27
Napoli, presentato alla Figc il piano per il nuovo Maradona
17:17
Napoli subito in campo dopo il Genoa: il calendario
Il Napoli tornerà subito in campo dopo questa sfida contro il Genoa: il prossimo 10 febbraio ospiterà il Como al Maradona nei quarti di finale di Coppa Italia, poi il 15 febbraio ospiterà la Roma di Gasperini. Sarà una settimana pienissima per gli azzurri di Conte.
17:12
Genoa-Napoli, i precedenti sorridono agli azzurri: il dato
Nelle ultime 25 sfide contro il Genoa in Serie A, il Napoli è rimasto imbattuto in 24, collezionando 16 vittorie e 8 pareggi. L'unico successo del Grifone risale al 6 febbraio 2021 al Ferraris (2-1 con una doppietta dell'ex Goran Pandev).
17:05
Genoa, la formazione ufficiale
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
17:03
Napoli, la formazione ufficiale
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
16:55
McTominay dominante e stakanovista: tutti i numeri
16:50
Genoa-Napoli, curiosità e statistiche sulla sfida
16:45
Genoa-Napoli, le probabili formazioni
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, A. Amorim, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
16:40
De Rossi su Conte: "Se fossi un presidente..."
16:36
De Rossi vuole il colpaccio: la situazione del Genoa
Il Genoa di De Rossi sta scalando la classifica, allontanadosi sempre di più dalla zona retrocessione con un margine (al momento) di 6 punti sul terzultimo posto. I rossoblù hanno trovato una grande vittoria in rimonta all'ultimo secondo contro il Bologna, facendosi poi beffare dalla Lazio all'Olimpico nei minuti finali. Contro Conte De Rossi vuole il colpaccio, forte del tifo scatenato di casa.
16:33
Genoa-Napoli, Conte a caccia di punti importanti: la classifica
Dopo aver ritrovato i tre punti contro la Fiorentina, Conte vuole altri punti importanti per staccarsi da Juve e Roma. La classifica vede il Napoli terzo a quota 46 punti, a +1 sulla Juve (impegnata contro la Lazio) e +3 sulla Roma (che sfiderà il Cagliari). Restano davanti e più lontane Milan (+4) e Inter (+9).
16:30
Genoa-Napoli, è De Rossi contro Conte: segui la sfida
Sarà De Rossi contro Conte allo Stadio Luigi Ferraris di Genova: il pre-partita e il match con aggiornamenti in tempo reale su il corrieredellosport.it
Stadio Luigi Ferraris - Genova