Genoa-Napoli diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE

18:03

2' - Rigore per il Genoa!

Dopo soli 30 secondi di gioco è già rigore per il Genoa! Punito il fallo di Meret (ammonito) dopo la revisione all'OFR. Dal dischetto Malinovskyi.

18:02

1' - Subito proteste Genoa

Meret esce e travolge Vitinha, per Massa non c'è nulla. Subito proteste dopo neanche 30 secondi dall'inizio. Massa richiamato dal Var.

18:01

+++ 1' - Si parte: inizia Genoa-Napoli +++

Fischia l'arbitro Massa: inizia Genoa-Napoli. Per gli azzurri, vista l'assenza di Di Lorenzo, il capitano è Lobotka.

17:56

Ci siamo, Genoa e Napoli entrano in campo

Boato del Ferraris per l'ingresso in campo di Genoa e Napoli: manca pochissimo al fischio d'inizio che darà il via alla sfida.

17:45

Genoa-Napoli, sale l'attesa: tra poco il fischio d'inizio

Manca solo un quarto d'ora al fischio d'inizio di Genoa-Napoli, con i giocatori che stanno rientrando negli spogliatoi dopo il riscaldamento pre-partita: sale l'attesa per l'inizio della partita.

17:37

Conte elogia De Rossi: "È un predestinato"

"Il Genoa in casa ha ritrovato entusiasmo, sappiamo le difficoltà che incontreremo oggi ma siamo preparati. Cercheremo di fare quello che abbiamo sempre fatto. Recuperiamo Rrahmani ma ne abbiamo perso uno che per noi è molto importante, ovvero Di Lorenzo. Voglio vedere la reazione di oggi della squadra. Nelle difficoltà dobbiamo esaltarci e dare delle risposte importanti. Siamo pronti. Lukaku? Sta procedendo questo percorso di recupero, sapete benissimo quanto è mancato al Napoli e quanto sta mancando al Napoli, è fermo da metà agosto. Ha avuto un infortunio grave, si è staccato il tendine della gamba calciante, della gamba sinistra. Sta trovando ritmo e intensità, ma serve pazienza. Non forzerò la mano, sono situazioni che il giocatore deve sentire. Speriamo possa essere di più a disposizione per noi. Potremmo utilizzarlo con Hojlund davanti. Non è ancora il Romelu che conosciamo. Io mostro sacro per De Rossi? Lui è un predestinato a livello di panchina. Ho avuto il piacere di allenarlo in Nazionale, abbiamo fatto un Europeo insieme. Ragazzo a posto, ha il papà che fa l'allenatore, farà una grande carriera. I calciatori sono le uniche persone attendibile quando devono dare un giudizio su qualcuno".

17:34

De Rossi prima di Genoa-Napoli: "Ho preso molto da Conte e Spalletti"

"Vittoria contro una big? Ne parlavamo oggi col mio staff, i ragazzi se la meriterebbero dopo le partite contro Milan e Lazio. Sono convinto che faremo una grande partita, di personalità. Prima sfida con Conte? La cosa più semplice era che era sempre coerente con quello che ci diceva in allenamento, ho preso molto da lui e da Spalletti, gente che ti convinceva con la loro coerenza e rettitudine. È emozionante per me affacciarmi a questi palcoscenici e sfidare questi mostri sacri. Amorim? Durante il mercato abbiamo cercato tantissimo un play non statico, di quelli che non si muove dal centrocampo, ma dinamico e aggressivo. Abbiamo diversi giocatori forti in questo ruolo, ma in questi primi allenamenti ci ha dimostrato una buona gamba: ci dimostrerà tanto. Amorim come me? Nono, lui ha più qualità...".

17:27

Napoli, presentato alla Figc il piano per il nuovo Maradona

Intanto il sogno di ospitare gli Europei del 2032 a Napoli ha compiuto un altro passo decisivo: l'amministrazione comunale ha presentato l'ambizioso piano di restyling dello stadio Diego Armando Maradona.

17:17

Napoli subito in campo dopo il Genoa: il calendario

Il Napoli tornerà subito in campo dopo questa sfida contro il Genoa: il prossimo 10 febbraio ospiterà il Como al Maradona nei quarti di finale di Coppa Italia, poi il 15 febbraio ospiterà la Roma di Gasperini. Sarà una settimana pienissima per gli azzurri di Conte.

17:12

Genoa-Napoli, i precedenti sorridono agli azzurri: il dato

Nelle ultime 25 sfide contro il Genoa in Serie A, il Napoli è rimasto imbattuto in 24, collezionando 16 vittorie e 8 pareggi. L'unico successo del Grifone risale al 6 febbraio 2021 al Ferraris (2-1 con una doppietta dell'ex Goran Pandev).

17:05

Genoa, la formazione ufficiale

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

17:03

Napoli, la formazione ufficiale

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.

16:55

McTominay dominante e stakanovista: tutti i numeri

Quasi certa la presenza (ancora una volta) di McTominay nella formazione titolare di Conte per sfidare il Genoa. Lo scozzese è il numero uno del tecnico: ecco i numeri impressionanti.

16:50

Genoa-Napoli, curiosità e statistiche sulla sfida

Curiosità, numeri e statistiche sulla sfida tra Genoa e Napoli.