21:20

Come cambia la classifica di Serie A dopo Genoa-Napoli 2-3. CONSULTA LA CLASSIFICA

21:06

Genoa-Napoli, Conte: "Gilmour ha recuperato ma avverte ancora un po' di fastidio"

Conte ha concluso in conferenza stampa: "I ragazzi si sono comportati da squadra vera. Il vento oggi tirava forte contro, ma siamo rimasti in piedi e abbiamo trovato sempre le soluzioni giuste, anche dalla panchina. Dispiace per Juan Jesus: stavo per sostituirlo con Oliveira. Per quanto riguarda Gilmour, ha recuperato dall’operazione ma avverte ancora un po’ di fastidio. A livello muscolare ha smaltito ciò che aveva dalla Nazionale, ora c’è un problema alla schiena che i medici stanno cercando di risolvere. Penso che stiamo facendo qualcosa di incredibile e straordinario, che viene sottovalutato. Noi alleniamo, ma poi sono i calciatori ad andare in campo e a fare la differenza. Se i calciatori non ci sono, diventa difficile fare risultato e portare a casa la pagnotta".

21:05

Conte: "Mi auguro di recuperare McTominay per il Como"

Conte in conferenza stampa: "McTominay? Convive dall’inizio dell’anno con questo problema tendineo. Ci sono momenti in cui si infiamma di più e altri in cui i dottori riescono a gestirlo meglio. Mi aveva dato ampia disponibilità nel secondo tempo, ma senza strappi. Preferisco avere un giocatore al cento per cento piuttosto che rischiarlo. Mi auguro che McTominay possa recuperare da qui a martedì, perché abbiamo un quarto di finale di Coppa Italia e abbiamo bisogno di undici giocatori. Giocheremo contro una squadra che non ha giocato questo turno e che si presenterà con la migliore formazione".

21:03

Genoa-Napoli, Conte: "Dominio assoluto"

Conte in conferenza stampa: "Abbiamo preso il pallino del gioco in mano e ribaltato la situazione. La sensazione che davamo era di dominio assoluto durante la partita. Nel secondo tempo un altro nostro infortunio ha portato al 2-2. Una situazione che ci poteva ammazzare sportivamente. Abbiamo tenuto botta. Poi siamo rimasti in dieci: un’altra situazione che poteva destabilizzarci in maniera definitiva. Invece siamo stati molto bravi, ordinati, non abbiamo mai smesso di pensare di fare gol. Infatti abbiamo sbagliato un gol clamoroso con Gutiérrez, dieci contro undici. Alla fine abbiamo fatto gol su rigore, vincendo una partita difficile contro un’ottima squadra. Qui a Marassi è sempre molto complicato fare punti".

21:01

Conte sulle 400 vittorie da allenatore: "Sono straordinariamente fortunato..."

A Conte in conferenza stampa sono stati fatti i complimenti per la vittoria numero 400 da allenatore: "Sicuramente per fare 400 partite e vincerne 400 ci vuole tanta fortuna. Io penso di essere un allenatore molto fortunato e poco bravo, straordinariamente fortunato. La partita di oggi? Abbiamo fatto tutto noi, c’è poco da aggiungere. È una vittoria dal valore altissimo, perché entri in campo e dopo 30 secondi hai un infortunio, prendi rigore e vai sotto 1-0. In un ambiente caldo, contro una squadra forte a livello qualitativo, tattico e tecnico. Una situazione così ti può ammazzare".

20:48

Genoa-Napoli, altalena di emozioni al Ferraris

20:34

Napoli, Conte: "Stagione assurda, se siamo intelligenti farà riflettere su rosa e mercato"

Conte a Dazn: "Si può vincere o perdere, ma bisogna onorare la maglia. Così però diventa difficile, i giocatori sono determinanti. Se ce li hai, quando inizi a non averli più c'è poco da parlare. Sicuramente è una stagione assurda. Se siamo intelligenti tutti dovremo fare delle riflessioni sulla composizione della rosa, del mercato che abbiamo fatto, sul fatto che dal vivaio non possiamo attingere. Rispetto alle squadre abbiamo una rosa per me ridotta. Per di più ci sono stati gli infortuni di De Bruyne, Lukaku, Anguissa non riescono a recuperarlo e via discorrendo. Complimenti ai ragazzi, a ragazzi come Vergara, che hanno sfruttato l'occasione. Ambrosino era cresciuto ma ha preferito andare a giocare in Serie B. Possono stare benissimo nella rosa del Napoli e giocarsi un posto. Ora raccogliamo i cocci e pensiamo al Como in Coppa Italia. Vorremmo andare avanti, il Como si è riposato, sarà una partita un'altra volta con grandi difficoltà. Non so se McTominay può recuperare o meno, sarebbe per noi una pedina importante".

20:31

Conte: "Napoli mai domo, McTominay? Un infiammazione che si porta da inizio anno"

Conte a Dazn: "McTominay? Si tratta di un problema che si porta da inizio anno, ogni tanto gli si infiamma la zona del tendine che va dal gluteo all'ischiocrurale. Ogni tanto deve giocare a marce ridotte. Volevo un giocatore che fosse al cento per cento nel secondo tempo, senza prendermi rischi stupidi. La vittoria è una vittoria di coraggio, di cuore. Abbiamo fatto tutto noi. I due gol del Genoa sono infortuni nostri e rialzarsi dopo infortuni giocati non è mai semplice. C'è stata l'altra tegola del dieci contro undici, ma non abbiamo mai smesso di attaccare. Questa è una squadra che non è mai doma, nelle difficoltà, perché ormai ogni domenica c'è sempre una difficoltà in più. Ero curioso di vedere la risposta all'assenza di Di Lorenzo, che rappresenta il Napoli e la risposta è stata veramente bella, forte da parte di tutti. Questi ragazzi stanno buttando il cuore oltre l'ostacolo. Sono contento, orgoglioso, cerco di aiutarli con le mie decisioni. La partita meritavamo di vincerla. Complimenti al Genoa, è un'ottima squadra. A Marassi è un clima da Premier League. Complimenti al Genoa e a De Rossi, non avranno problemi a salvarsi".

20:22

De Rossi sul rigore decisivo per la vittoria del Napoli: "Non so più che sport sto allenando"

De Rossi a Dazn: "Il rigore per il Napoli? Non so che dire. Non sappiamo più cosa è un chiaro errore per suscitare la necessità di richiamare l'arbitro al Var. Il calcio che abbiamo giocato noi non esiste più. Siamo stati ingenui, ma non sappiamo più niente. Non so più che sport sto allenando. Ha detto bene un mio collega dello staff: 'Se non ce lo danno a noi protestiamo'. Ed è vero perché il regolamento è distorto e ha cambiato in gioco. Ci attacchiamo a tutto. Non c'è più l'arbitro internazionale in campo, magari è in sala Var".

20:15

Conte, esultanza sfrenata dopo il rigore trasformato da Højlund

Zuppo d'acqua, Antonio Conte ha esultato in maniera sfrenata dopo il rigore trasformato da Højlund al 95'. Il suo Napoli ha vinto dimostrandosi più forte degli infortuni.

20:10

Napoli, la frase di Conte dopo l'infortunio di McTominay

20:05

20:00

Stadio Luigi Ferraris - Genova