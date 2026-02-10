Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 10 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Arbitri professionisti? Guadagnano già tanto. Il vero problema è il protocollo Var

Spalletti ha invocato direttori di gara a tempo pieno, ma con 20 partite a stagione arrivano già a 170 mila euro. Intanto, le norme bizantine che regolamentano l'uso della tecnologia incrementano la difformità di giudizio, alimentando errori, caos e polemiche
Xavier Jacobelli
2 min
TagsSerie AArbitri

Dopo Juve-Lazio, Spalletti è sbottato: "In campo ci sono 22 professionisti e un precario. L'arbitro non è un professionista: va a casa, deve pensare ad altro e non sa se l'anno prossimo farà ancora l'arbitro. Non va bene". Può darsi. Di certo, non stiamo parlando di una ong, i cui membri siano animati da un'encomiabile azione gratuita a sostegno del calcio.

I guadagni degli arbitri: tutti i numeri

Per capirlo, basta dare i numeri: 1) per ogni partita di Serie A, il compenso è di 4 mila euro lordi: in Serie B, 2 mila euro. 2) Chi sta davanti al Var in A, percepisce 1.700 euro; in B, 800 euro; agli assistenti al Var (Avar), toccano 800 euro in A e 400 in B. 3) Al quarto uomo spettano 500 euro in A; 200 euro in B. 4) Agli assistenti, 1.400 euro in A e 600 in B. 5) Parte fissa annuale: 30 mila euro per chi conta meno di 50 presenze; 60 mila euro per chi ne ha più di cinquanta; 90 mila euro per gli internazionali. Fra questi, il designato per una gara di Champions intasca 6 mila euro nei sedicesimi; 7.500 euro nei quarti e in semifinale; 10 mila euro in finale (3 mila agli assistenti, 4 mila al Var). All'arbitra che dirige la finale di Champions League spettano 5 mila euro e qui c'è un'evidente, inaccettabile sperequazione. Tradotto in soldoni, un arbitro che collezioni almeno 20 incontri a stagione, intasca 170mila euro. Il vero problema, alla radice della disastrosa stagione attuale, non è il professionismo. Il vero problema è il famigerato, bizantino, confuso protocollo Var che incrementa la difformità di giudizio, gli errori, i contrasti fra chi sta in campo e chi è piazzato davanti ai video di Lissone, alimentando errori e polemiche. Qui sta il punto. E sino a quando l'International Board non ci metterà mano, saremo prigionieri di questo guazzabuglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Moviola Roma-CagliariArbitri, confronto doveroso e necessario

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS