mercoledì 11 febbraio 2026
Federica Zille chiarisce il "caso" Spalletti: "Quanta scorrettezza su quel gesto, ma quale molestia!"

La protagonista del discusso siparietto dopo Juve-Lazio fa chiarezza: "Io ne sono sicura, conoscendo il personaggio. Ho letto commenti..."
"Ti tocco un braccio? È contatto. Ti posso dare un bacio? Anche questo è contatto". Questo il simpatico siparietto di Luciano Spalletti dopo Juve-Lazio insieme alla giornalista Federica Zille, cercando di dare un'ironica spiegazione sull'uso del Var da parte degli arbitri. Un momento che ha fatto ridere tanti tifosi, ma non tutti però. Alcuni, infatti, hanno creato un "caso" su quanto successo durante l'intervista a Dazn, condannando il gesto di Spalletti fino a definirlo una possibile molestia.

Zille sul "caso" Spalletti: "Niente malizia, ne sono sicura"

Un'interpretazione che la stessa Federica Zille ha voluto subito smentire: "Non c'era nessun tipo di malizia nel gesto di Spalletti - spiega ai microfoni di fantacalcio.it -. Voleva esemplificare quello che stava raccontando, ossia che c'è differenza tra un contatto e invece un intervento falloso. Io ne sono sicura, conoscendo il personaggio Spalletti. Tanti dicono: 'Eh però, con un uomo non si sarebbe permesso di fare questo'. No, a un uomo avrebbe dato una gomitata per dire che quello era un fallo, non soltanto un contatto. Io non vorrei che in questa situazione si leggesse appunto della malizia o della mancanza di rispetto né a me come donna né come giornalista, come professionista".

Zille: "Molestia? Lo trovo veramente esagerato se non scorretto"

La giornalista ha poi smentito le interpretazioni più dure: "Ho letto dei commenti in cui addirittura è stata scomodata la parola 'molestia' e nei titoli di testate importanti nazionali. L'ho trovato veramente esagerato se non addirittura scorretto usare la parola molestia in questi casi perché la molestia è una cosa seria. E da donna sento fortemente questo tema, però a maggior ragione bisogna avere la lucidità in questo caso di dare il giusto peso a questa cosa".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

