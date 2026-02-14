Corriere dello Sport.it
sabato 14 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Inter-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida a San Siro, valida per la venticinquesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Chivu e Spalletti
TagsInterjuveSerie A

Inter-Juve, è l'ora del derby d'Italia. Sono 12 i punti di vantaggio con cui i nerazzurri, capolista, arrivano alla sfida contro i bianconeri, valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Gli uomini di Chivu hanno vinto le ultime cinque partite di campionato e vogliono confermarsi momentaneamente a +8 sul Milan che, vincendo 2-1 a Pisa nell'anticipo del venerdì, si è portato a -5 e ha una partita in meno. Spalletti, che è reduce dal pari interno con la Lazio dopo i successi contro Napoli e Parma va a caccia di punti importanti in chiave Champions: è al momento appaiato con la Roma al quarto posto, a quota 46 punti, e vuole provare approfittare dello scontro diretto al Maradona tra i giallorossi e il Napoli (terzo a +3 sulla Juve e la Roma).

Inter-Juve, l'orario

Inter-Juventus è in programma oggi, sabato 14 febbraio, alle ore 20:45, allo stadio San Siro di Milano.

Dove vedere Inter-Juve in diretta tv

Inter-Juve sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Inter-Juve sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Inter-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZNSky Go NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Inter-Juve anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili scelte di Chivu e Spalletti

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, L. Martinez. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Sucic, Calhanoglu, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Darmian, Kamate, Cocchi, Bovo, Esposito. Allenatore: Chivu.

Indisponibili: Dumfries.

Squalificati: -.

Diffidati: Barella, Calhanoglu. 

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Cabal; McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Holm, Adzic, Kostic, K. Thuram, Miretti, Boga, Conceiçao, Zhegrova, Openda. Allenatore: Spalletti.

Indisponibili: Vlahovic, Milik.

Squalificati: -.

Diffidati: Locatelli, McKennie.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Inter-Juve, è l'ora del derby d'Italia. Sono 12 i punti di vantaggio con cui i nerazzurri, capolista, arrivano alla sfida contro i bianconeri, valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Gli uomini di Chivu hanno vinto le ultime cinque partite di campionato e vogliono confermarsi momentaneamente a +8 sul Milan che, vincendo 2-1 a Pisa nell'anticipo del venerdì, si è portato a -5 e ha una partita in meno. Spalletti, che è reduce dal pari interno con la Lazio dopo i successi contro Napoli e Parma va a caccia di punti importanti in chiave Champions: è al momento appaiato con la Roma al quarto posto, a quota 46 punti, e vuole provare approfittare dello scontro diretto al Maradona tra i giallorossi e il Napoli (terzo a +3 sulla Juve e la Roma).

Inter-Juve, l'orario

Inter-Juventus è in programma oggi, sabato 14 febbraio, alle ore 20:45, allo stadio San Siro di Milano.

Dove vedere Inter-Juve in diretta tv

Inter-Juve sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Inter-Juve sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Inter-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZNSky Go NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Inter-Juve anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, risultati e calendarioSerie A, la classifica
1
Dove vedere Inter-Juve in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili scelte di Chivu e Spalletti

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS