Dove vedere Inter-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Inter-Juve , è l'ora del derby d'Italia . Sono 12 i punti di vantaggio con cui i nerazzurri, capolista, arrivano alla sfida contro i bianconeri, valida per la venticinquesima giornata di Serie A . Gli uomini di Chivu hanno vinto le ultime cinque partite di campionato e vogliono confermarsi momentaneamente a +8 sul Milan che, vincendo 2-1 a Pisa nell'anticipo del venerdì, si è portato a -5 e ha una partita in meno. Spalletti , che è reduce dal pari interno con la Lazio dopo i successi contro Napoli e Parma va a caccia di punti importanti in chiave Champions : è al momento appaiato con la Roma al quarto posto, a quota 46 punti, e vuole provare approfittare dello scontro diretto al Maradona tra i giallorossi e il Napoli (terzo a +3 sulla Juve e la Roma).

Inter-Juve, l'orario

Inter-Juventus è in programma oggi, sabato 14 febbraio, alle ore 20:45, allo stadio San Siro di Milano.

Dove vedere Inter-Juve in diretta tv

Inter-Juve sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Inter-Juve sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Inter-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Inter-Juve anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.