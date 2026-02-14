Como-Fiorentina 1-2: Fagioli e Kean trascinano la Viola. Fabregas ko, espulsi Vanoli e Morata

COMO - Colpaccio esterno della Fiorentina che vince 2-1 al ' Sinigaglia ' contro il Como e si rilancia in classifica. La squadra di Vanoli (espulso nel finale per proteste) passa con le reti di Fagioli e Kean . Inutile, nel finale, lo sfortunato autogol di Parisi . La Viola torna così al successo dopo quasi un mese ( 2-1 al Bologna lo scorso 18 gennaio) e aggancia il Lecce al terzultimo posto a 21 punti. Niente da fare invece per Fabregas : la sua squadra accusa le fatiche di Coppa Italia e incassa il secondo ko casalingo stagionale. Nico Paz e compagni restano inchiodati al sesto posto a 41 punti.

Fagioli porta avanti la Fiorentina

Primo tempo tutt'altro che esaltante al 'Sinigaglia', dove l'equilibrio regna sovrano. I padroni di casa provano a impensierire la Fiorentina al 2': bel traversone in area, dalla destra, di Nico Paz deviato pericolosamente in angolo da Pongracic che sfiora un incredibile autogol. Con il passare dei minuti però è la Fiorentina a prendere campo e, allo scoccare del 18', si affaccia dalle parti di Butez. Fagioli supera Da Cunha e serve Harrison la cui conclusione da fuori area non inquadra lo specchio della porta. La Viola preme sull'acceleratore e al 26' sblocca il risultato. Bella giocata di Parisi che vince un contrasto con Vojvoda e fa partire un traversone in area, deviato dalla difesa del Como. Sulla sfera si avventa Fagioli che vince un altro rimpallo, supera Kempf e batte Butez con una precisa conclusione sul primo palo. L'ex centrocampista della Juve trova così la prima rete stagionale, l'ultima gioia in Serie A risaliva al 25 maggio 2025 (Udinese-Fiorentina 2-3, ndr). La rete incassata scuote il Como che va a un passo dall'1-1 con Nico Paz: è il 29' quando l'argentino, su cross di Kuhn dalla destra, chiude con un buon inserimento sul primo palo senza però trovare il gol. I padroni di casa ci provano ma non riescono a concretizzare: al 43' Douvikas ci prova di testa senza impensierire De Gea poi, al tramonto della prima frazione, Baturina spedisce in curva da posizione defilata.

Raddoppia Kean, il Como accorcia ma non basta: Viola corsari al 'Sinigaglia'

La ripresa si apre con l'arrembaggio del Como. La squadra di Fabregas (il tecnico spagnolo inserisce Rodriguez e Moreno per gli evanescenti Kuhn e Valle) si riversa nella metà campo avversaria alla ricerca del gol dell'1-1. La Fiorentina non si scompone e al 52' si guadagna un prezioso calcio di rigore: fallo ingenuo di Perrone che colpisce Mandragora con uno sgambetto in area. L'arbitro Marchetti non ha dubbi e indica il dischetto: dagli undici metri si presenta Moise Kean che batte Butez con una potente conclusione sotto l'incrocio. Il gol del doppio svantaggio non abbatte il Como che va vicino a riaprire la contesa prima con il neoentrato Rodriguez al 55' (conclusione parata da De Gea) e poi con Baturina al 57' (l'esterno del croato sfiora il palo). Sforzo massimo del Como che, al 66', va a centimetri dal gol dell'1-2: calcio d'angolo battuto da Baturina, torre di Kempf e rimpallo che favorisce Morata. Lo spagnolo però, sotto porta, non sfrutta la ghiotta occasione e spedisce incredibilmente fuori. Gli animi si scaldano, tanto da diventare bollenti al 71' quando i padroni di casa protestano per un presunto fallo di Harrison su Rodriguez in area viola. I lariani chiedono a gran voce il rigore, la panchina della Fiorentina si lamenta: Vanoli, in particolare, protesta furiosamente e viene punito da Marchetti che gli mostra il rosso diretto. Al 77' però la partita si riapre improvvisamente: traversone di Rodriguez dalla destra, spizzata di Morata e deviazione sfortunata di Parisi che, col destro, beffa De Gea per la più classica delle autoreti. Ultimi 10' di gara vietati ai deboli di cuore: i padroni di casa assediano la Fiorentina. La Viola soffre ma riesce a neutralizzare gli attacchi della squadra di Fabregas. All'85' il Como protesta per un tocco di mano in area di Mandragora. Il 'Sinigaglia' insorge ma per Marchetti e il Var si può proseguire. Finale nervosissimo: Morata (in campo al 57' per Douvikas), già ammonito, viene espulso per fallo di reazione su Pongracic. Al 93' la Fiorentina ha l'occasione per chiudere la partita ma Piccoli fallisce l'appuntamento con il gol a tu per tu con Butez. Il risultato però non cambia più: colpaccio salvezza per la Viola, Como sconfitto per la seconda volta in stagione tra le mura amiche.

