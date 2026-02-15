Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
Dove vedere Napoli-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida al Maradona, valida per la venticinquesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Conte e Gasperini
napoli Roma Serie A

Napoli-Roma, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, mette in palio punti pesantissimi nella corsa alla qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Imponendosi gli azzurri di Antonio Conte si porterebbero a -1 dal Milan secondo (con una partita in meno) volando a +6 sulla Juve e sui giallorossi. Di pari passo, gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno la chance di operare l'aggancio in classifica sugli odierni avversari di turno.

Napoli-Roma, l'orario

Napoli-Roma è in programma oggi, domenica 15 febbraio, alle ore 20:45, allo stadio Maradona di Napoli.

Dove vedere Napoli-Roma in diretta tv

Napoli-Roma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Napoli-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Napoli-Roma anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili scelte di Conte e Gasperini

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutiérrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Politano, Vergara; Højlund. A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Alisson Santos, Mazzocchi, Prisco, De Chiara. Allenatore: Conte. 

Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, McTominay, Neres.

Squalificati: Juan Jesus.

Diffidati: -.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. A disposizione: Zelezny, Gollini, Rensch, Angeliño, El Aynaoui, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Arena, Vaz, Zaragoza. Allenatore: Gasperini. 

Indisponibili: Dybala, Dovbyk, El Shaarawy, E. Ferguson, Hermoso, M. Koné.

Squalificati: -.

Diffidati: N’Dicka, Wesley.

