Dove vedere Napoli-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Napoli-Roma , valida per la venticinquesima giornata di Serie A , mette in palio punti pesantissimi nella corsa alla qualificazione alla prossima edizione di Champions League . Imponendosi gli azzurri di Antonio Conte si porterebbero a -1 dal Milan secondo (con una partita in meno) volando a +6 sulla Juve e sui giallorossi. Di pari passo, gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno la chance di operare l'aggancio in classifica sugli odierni avversari di turno.

Napoli-Roma, l'orario

Napoli-Roma è in programma oggi, domenica 15 febbraio, alle ore 20:45, allo stadio Maradona di Napoli.

Dove vedere Napoli-Roma in diretta tv

Napoli-Roma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Napoli-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Napoli-Roma anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.