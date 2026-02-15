Record stagionale di ascolti per la Serie A su Sky: quanti spettatori hanno visto Inter-Juve

MILANO - Nuovo record stagionale di ascolti per la Serie A nella 'Casa dello Sport' di Sky. Il big-match di San Siro vinto 3-2 dall'Inter contro la Juventus - trasmesso in diretta ieri sera dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - è stato seguito da più di un un milione 500 mila spettatori medi complessivi in total audience, con 2 milioni 181 mila spettatori unici e il 7,6% di share TV. Ottimi dati anche per gli studi, con 'Sky Saturday Night' che nel prepartita ha raccolto 300 mila spettatori medi, mentre il postpartita ha registrato 615 mila spettatori medi.