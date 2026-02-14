Inter-Juve diretta Serie A: segui la sfida tra Chivu e Spalletti LIVE

Aggiorna

Il derby d'Italia infiamma il sabato di Serie A: Inter e Juventus si affrontano nella sfida valida per la venticinquesima giornata di campionato. Entrambe a pochi giorni dai playoff di Champions League, le due squadre arrivano alla partita in un momento cruciale per la stagione. Lautaro e compagni vorranno dare una spallata al campionato e ribadire il proprio vantaggio sul Milan secondo in una sfida importantissima. Mentre la squadra di Spalletti è impegnata nella lotta serrata per un posto tra le prime quattro. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

20:05 Inter e Juve le squadre con maggior possesso nell'ultimo terzo di campo Sfida interessante anche sotto il profilo delle caratteristiche e delle statistiche: Inter e Juve, in Serie A, sono le squadre che vantano la maggior percentuale di possesso palla nell'ultimo terzo di campo. La differenza, come evidenzia anche l'attuale classifica, sta nel tasso di conversione, palesemente a favore dei nerazzurri. 19:58 Miretti preferito a Koopmeiners Scelta importante di Spalletti in mezzo al campo: l'assenza di Khéphren Thuram non porta alla titolarità di Teun Koopmeiners, bensì a quella di Fabio Miretti.

19:50 Kelly a Sky: "Sappiamo cosa fare per fermare Lautaro e Thuram" Parola a Kelly, ai microfoni di Sky Sport: "Bella atmosfera, sappiamo che è una partita importante, non vediamo l'ora di scendere in campo. Come fermare Lautaro e Thuram? Sappiamo quello che dobbiamo fare, ci siamo preparati, sapendo che sono due attaccanti importanti". 19:49 Inter, Marcus Thuram: "Juve squadra forte. Chi tifa papà? Io gioco, lui tifa chi vuole..." Così Marcus Thuram a Sky Sport: "Dobbiamo stare attenti un po' a tutto, la Juve è una squadra forte, hanno un allenatore forte, però dobbiamo giocare come sempre e come sappiamo. Per il resto c'è la storia, sappiamo che è una partita speciale. Chi tiferà papà Lilian? Io gioco, lui tifa chi vuole...". 19:47 La formazione ufficiale della Juve JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Miretti; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti. 19:45 La formazione ufficiale dell'Inter INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, L. Martinez. Allenatore: Chivu. 19:35 Le probabili formazioni di Inter-Juve Barella verso il ritorno dal 1', la strategia di Spalletti per sopperire all'assenza di Thuram: le possibili scelte degli allenatori per il derby d'Italia. 19:25 Dove vedere il derby d'Italia L'Inter ospita la Juventus a San Siro per il big match del sabato di Serie A: info e canali per seguire la partita in tv. 19:16 Inter-Juve, cresce l'attesa Tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro per la sfida tra Inter e Juventus: fischio d'inizio in programma alle 20:45.

Stadio Giuseppe Meazza - Milano

