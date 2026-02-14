Inter-Juve diretta Serie A: segui la sfida tra Chivu e Spalletti LIVE
Il derby d'Italia infiamma il sabato di Serie A: Inter e Juventus si affrontano nella sfida valida per la venticinquesima giornata di campionato. Entrambe a pochi giorni dai playoff di Champions League, le due squadre arrivano alla partita in un momento cruciale per la stagione. Lautaro e compagni vorranno dare una spallata al campionato e ribadire il proprio vantaggio sul Milan secondo in una sfida importantissima. Mentre la squadra di Spalletti è impegnata nella lotta serrata per un posto tra le prime quattro. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
20:05
Inter e Juve le squadre con maggior possesso nell'ultimo terzo di campo
Sfida interessante anche sotto il profilo delle caratteristiche e delle statistiche: Inter e Juve, in Serie A, sono le squadre che vantano la maggior percentuale di possesso palla nell'ultimo terzo di campo. La differenza, come evidenzia anche l'attuale classifica, sta nel tasso di conversione, palesemente a favore dei nerazzurri.
19:58
Miretti preferito a Koopmeiners
Scelta importante di Spalletti in mezzo al campo: l'assenza di Khéphren Thuram non porta alla titolarità di Teun Koopmeiners, bensì a quella di Fabio Miretti.
19:50
Kelly a Sky: "Sappiamo cosa fare per fermare Lautaro e Thuram"
Parola a Kelly, ai microfoni di Sky Sport: "Bella atmosfera, sappiamo che è una partita importante, non vediamo l'ora di scendere in campo. Come fermare Lautaro e Thuram? Sappiamo quello che dobbiamo fare, ci siamo preparati, sapendo che sono due attaccanti importanti".
19:49
Inter, Marcus Thuram: "Juve squadra forte. Chi tifa papà? Io gioco, lui tifa chi vuole..."
Così Marcus Thuram a Sky Sport: "Dobbiamo stare attenti un po' a tutto, la Juve è una squadra forte, hanno un allenatore forte, però dobbiamo giocare come sempre e come sappiamo. Per il resto c'è la storia, sappiamo che è una partita speciale. Chi tiferà papà Lilian? Io gioco, lui tifa chi vuole...".
19:47
La formazione ufficiale della Juve
JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Miretti; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
19:45
La formazione ufficiale dell'Inter
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, L. Martinez. Allenatore: Chivu.
19:35
Le probabili formazioni di Inter-Juve
Barella verso il ritorno dal 1', la strategia di Spalletti per sopperire all'assenza di Thuram: le possibili scelte degli allenatori per il derby d'Italia.
19:25
Dove vedere il derby d'Italia
L'Inter ospita la Juventus a San Siro per il big match del sabato di Serie A: info e canali per seguire la partita in tv.
19:16
Inter-Juve, cresce l'attesa
Tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro per la sfida tra Inter e Juventus: fischio d'inizio in programma alle 20:45.
Stadio Giuseppe Meazza - Milano