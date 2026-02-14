Spalletti e Comolli furiosi, durissimo faccia a faccia con La Penna: cosa è successo in Inter-Juve
MILANO - È stato un derby d'Italia ad altissima tensione. A movimentare ancora di più gli animi è stata l'espulsione di Kalulu, arrivata per un secondo giallo e quindi con il Var che non è potuto intervenire. A decidere, dal campo, è stato La Penna che ha optato per la seconda ammonizione e dunque il rosso, nonostante i replay lascino pochi dubbi, mostrando come non ci sia stato nessun contatto con Bastoni. In campo è stato il difensore bianconero ad infuriarsi, ma pochi minuti dopo è toccato anche alla panchina bianconera, dopo il fischio del primo tempo.
Caos Inter-Juve, Spalletti e Comolli furiosi: cosa è successo
In un video ripreso da un tifoso a San Siro, che sta diventando rapidamente virale sui social, si vede il durissimo faccia a faccia tra Spalletti e Comolli contro l'arbitro La Penna subito dopo la fine del primo tempo, nel tunnel che porta agli spogliatoi. Il video mostra il tecnico furioso, che urla e gesticola verso il direttore di gara sulle scale. Poco dopo arriva l'amministratore delegato bianconero, che sembra essere ancora più furioso e viene fermato dallo stesso Spalletti, che poi lo spinge via. Nel video si intravede anche Chiellini, con alcuni gesti netti all'indirizzo di La Penna. Il video si chiude con un altro sfogo di Spalletti, che continua ad urlare frasi verso il direttore di gara.
Rabbia Juve dopo il rosso a Kalulu: "Non esiste!"
Data la qualità del video e il rumore di fondo dallo stadio, risulta difficile capire cosa dicano Spalletti, Comolli e Chiellini all'arbitro La Penna. Si sente, però, chiaramente una frase urlata più volte: "Non esiste! Non esiste al mondo! Non esiste!". La seconda ammonizione a Kalulu lascia la Juve rabbiosa, vista la simulazione di Bastoni e il Var che non può intervenire per regolamento. Un finale di primo tempo ad altissima tensione dopo le già tante polemiche viste in campo.