Spalletti e Comolli furiosi, durissimo faccia a faccia con La Penna: cosa è successo in Inter-Juve

MILANO - È stato un derby d'Italia ad altissima tensione. A movimentare ancora di più gli animi è stata l'espulsione di Kalulu, arrivata per un secondo giallo e quindi con il Var che non è potuto intervenire. A decidere, dal campo, è stato La Penna che ha optato per la seconda ammonizione e dunque il rosso, nonostante i replay lascino pochi dubbi, mostrando come non ci sia stato nessun contatto con Bastoni. In campo è stato il difensore bianconero ad infuriarsi, ma pochi minuti dopo è toccato anche alla panchina bianconera, dopo il fischio del primo tempo.