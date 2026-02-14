Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Chivu difende Bastoni: "Non simula. Kalulu? Il tocco c'è, l'espulsione è giusta"

Nel caos dopo il derby d'Italia, con le durissime parole di Chiellini e Comolli, il tecnico nerazzurro prende una posizione diversa: cosa ha detto
3 min
TagskaluluChivuInter
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - Tensione altissima dopo il derby d'Italia tra Inter e Juve, con tante polemiche sulla direzione arbitrale di La Penna. Gli animi si sono accesi in campo, nel tunnel degli spogliatoi e anche nel post-partita, con le parole di fuoco di Chiellini e Comolli. Dopo l'analisi dei bianconeri sull'espulsione di Kalulu, è arrivata anche quella di Cristian Chivu, che ha però sorpreso tutti.

Chivu su Kalulu: "Espulsione giusta, il tocco c'è"

"Abbiamo patito questa partita. Ma col cuore siamo riusciti a portarla a casa, mi prendo la vittoria e il carattere contro una squadra che mette in difficoltà chiunque". Chivu elogia la sua squadra, ma è inevitabile la domanda dagli studi di Sky Sport sul fallo Kalulu-Bastoni, alla quale risponde: "Per me il tocco c'è. È un tocco leggero, però è un tocco. Un giocatore esperto come lui le mani deve tenerle a casa. Ho insegnato ai miei giocatori di non mettere l'arbitro nelle condizioni di decidere. Il mio giocatore sente il tocco, la mano, quindi prende e porta a casa. Cosa avrei fatto io in campo? Io da difensore, con un giallo addosso, non metto le mani addosso a un avversario che è ripartito in contropiede".

Chivu: "Bastoni non simula, la mano la sente"

Poi rincara la dose ai microfoni di Dazn: "Ci prendiamo quello che meritiamo, siamo cresciuti molto e stiamo facendo di tutto per fare bene in questa stagione. Bastoni? È un giocatore della Nazionale, non si può mettere in dubbio che sente un pugno sul braccio o sul petto. Insegno ai miei giocatori di non mettere l'arbitro nelle condizioni di prendere decisioni. Dalla sua ripartenza poteva nascere qualcosa di importante. Purtroppo adesso si mette in discussione un giocatore che non fa simulazioni come altri in questo campionato, che non sentono niente e cadono a terra. Lui la mano la sente. Kalulu poteva evitare di mettere la mano sul mio giocatore".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Pagelle Inter-JuveChiellini e Comolli durissimi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS