Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Chiellini e Comolli durissimi: "Errore inaccettabile, il livello arbitrale non è adeguato"

L'ex capitano e l'amministratore delegato della Juve protestano dopo il match perso a San Siro contro l'Inter, condizionato dalla discussa espulsione di Kalulu
5 min
TagsjuveComollichiellini
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - Resta in silenzio Luciano Spalletti dopo la sconfitta incassata dalla sua Juve contro l'Inter a San Siro, nel match della 25ª giornata di Serie A che è stato deciso al 90' da un gol del nerazzurro Zielinski e che i bianconeri hanno giocato in dieci uomini dal 42', quando Kalulu è stato espulso per un discusso secondo giallo (giusto però secondo l'allenatore interista Chivu). A presentarsi di fronte ai cronisti per la Juve sono stati infatti l'ad Damien Comolli e Giorgio Chiellini.

Inter-Juventus 3-2: cronaca, statistiche e tabellino

 

 

Le parole di Chiellini dopo Inter-Juve

"Non si può parlare di calcio dopo quanto successo stasera - ha detto ai microfoni di 'Sky Sport' l'ex capitano bianconero, ora dirigente, riferendosi al secondo giallo comminato a Kalulu sul quale per protocollo non è potuto intervenire il Var -. Non si può più andare avanti così, non sono accettabili questo tipo di errori e non è accettabile che non ci sia un livello adeguato a una partita di tale livello. Questo purtroppo è lo spettacolo che offriamo da inizio stagione". E ancora: "Bisogna cambiare e cambiare subito, senza procrastinare come capita nel calcio italiano. Non c'è una struttura adeguata a un campionato di Serie A, abbiamo provato ad essere propositivi ma si continua a sbagliare. A turno si lamentano tutte le squadre e i vari allenatori come De Rossi, Gasperini o Conte. Così non si può andare avanti. Il derby d'Italia che tutti aspettano non può essere deciso da un episodio del genere. Il protocollo? Deve essere cambiato e l'episodio di oggi lo conferma, ma bisogna riuscire a evitare comunque errori del genere. Dispiace perché alla fine gli arbitri sono ragazzi come noi - ha chiosato Chiellini, leggenda della Juve -, ma è evidente che stasera non c'era il livello per arbitrare questa partita".

 

 

Duro l'ad juventino Comolli

Queste invece le parole di Comolli, che nell'intervallo insieme al tecnico Spalletti è stato protagonista di un acceso faccia a faccia con l'arbitro La Penna nel tunnel degli spogliatoi : "È imbarazzante quello che è successo oggi, per la squadra, per i tifosi e per la società - ha dettto l'amministratore delegato della Juve -. Succede da tutta la stagione, è una cosa imbarazzante da vedere in tutto il mondo. È molto difficile accettare ingiustizie come queste, dobbiamo dire qualcosa. Abbiamo parlato con Spalletti, abbiamo detto ai ragazzi che hanno fatto un buon lavoro. Ovviamente sono tutti molto delusi… - ha concluso Comilli ai microfoni di 'Sky Sport' - è inaccettabile, non è giusto". Concetti ribaditi poi dal dirigente francese in collegamento con lo studio di 'Dazn': "La Juventus ha perso tre punti, ma il calcio italiano ha perso molto di più. Si è consumata un'ingiustizia. Siamo tristi per i nostri tifosi ma tutta la Juventus, dalla proprietà ai giocatori, non mollerà".

 

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

La partita

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS