Chiellini e Comolli durissimi: "Errore inaccettabile, il livello arbitrale non è adeguato"

MILANO - Resta in silenzio Luciano Spalletti dopo la sconfitta incassata dalla sua Juve contro l'Inter a San Siro , nel match della 25ª giornata di Serie A che è stato deciso al 90' da un gol del nerazzurro Zielinski e che i bianconeri hanno giocato in dieci uomini dal 42', quando Kalulu è stato espulso per un discusso secondo giallo ( giusto però secondo l'allenatore interista Chivu ). A presentarsi di fronte ai cronisti per la Juve sono stati infatti l'ad Damien Comolli e Giorgio Chiellini .

Le parole di Chiellini dopo Inter-Juve

"Non si può parlare di calcio dopo quanto successo stasera - ha detto ai microfoni di 'Sky Sport' l'ex capitano bianconero, ora dirigente, riferendosi al secondo giallo comminato a Kalulu sul quale per protocollo non è potuto intervenire il Var -. Non si può più andare avanti così, non sono accettabili questo tipo di errori e non è accettabile che non ci sia un livello adeguato a una partita di tale livello. Questo purtroppo è lo spettacolo che offriamo da inizio stagione". E ancora: "Bisogna cambiare e cambiare subito, senza procrastinare come capita nel calcio italiano. Non c'è una struttura adeguata a un campionato di Serie A, abbiamo provato ad essere propositivi ma si continua a sbagliare. A turno si lamentano tutte le squadre e i vari allenatori come De Rossi, Gasperini o Conte. Così non si può andare avanti. Il derby d'Italia che tutti aspettano non può essere deciso da un episodio del genere. Il protocollo? Deve essere cambiato e l'episodio di oggi lo conferma, ma bisogna riuscire a evitare comunque errori del genere. Dispiace perché alla fine gli arbitri sono ragazzi come noi - ha chiosato Chiellini, leggenda della Juve -, ma è evidente che stasera non c'era il livello per arbitrare questa partita".

Duro l'ad juventino Comolli

Queste invece le parole di Comolli, che nell'intervallo insieme al tecnico Spalletti è stato protagonista di un acceso faccia a faccia con l'arbitro La Penna nel tunnel degli spogliatoi : "È imbarazzante quello che è successo oggi, per la squadra, per i tifosi e per la società - ha dettto l'amministratore delegato della Juve -. Succede da tutta la stagione, è una cosa imbarazzante da vedere in tutto il mondo. È molto difficile accettare ingiustizie come queste, dobbiamo dire qualcosa. Abbiamo parlato con Spalletti, abbiamo detto ai ragazzi che hanno fatto un buon lavoro. Ovviamente sono tutti molto delusi… - ha concluso Comilli ai microfoni di 'Sky Sport' - è inaccettabile, non è giusto". Concetti ribaditi poi dal dirigente francese in collegamento con lo studio di 'Dazn': "La Juventus ha perso tre punti, ma il calcio italiano ha perso molto di più. Si è consumata un'ingiustizia. Siamo tristi per i nostri tifosi ma tutta la Juventus, dalla proprietà ai giocatori, non mollerà".