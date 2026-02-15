Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Moro e Castro lanciano il Bologna: Torino battuto 2-1© Getty Images

Moro e Castro lanciano il Bologna: Torino battuto 2-1

Gli uomini di Italiano riscattano l'eliminazione in Coppa Italia: per Baroni 12esimo ko in campionato
3 min

Il Bologna batte il Torino 2-1 al termine di una gara equilibrata e decisa da tre reti segnate nella ripresa. Moro e Castro regalano il successo ad Italiano e condannano Baroni alla dodicesima sconfitta in campionato. Grazie a questo successo i rossoblù si riscattano dopo il ko in Coppa Italia e raggiungono la Lazio a quota 33 punti in classifica.

Serie A, il calendario

Bernardeschi e Rowe sfiorano il vantaggio

Primo tempo equilibrato, e con poche occasioni. Gli uomini di Baroni provano a tenere il pallino del gioco, ma non riescono a mettere in difficoltà la difesa rossoblù, che respinge ogni tentativo. Più pericolosi gli ospiti, che nel finale sfiorano due volte il vantaggio: prima con Bernardeschi (che al 40' impegna Paleari con una conclusione ravvicinata) e poi con Rowe, che al 45' si accentra e tenta una conclusione a girare, che si perde non lontana dai pali granata. 

Torino-Bologna, tabellino e statistiche

Castro manda ko il Torino

La ripresa inizia con un doppio cambio per Baroni, che inserisce Zapata e Lazaro per Aboukhlal e Adams. Al quarto minuto Bologna in vantaggio con Moro, che devia di tacco da sottomisura, battendo Paleari. Baroni corre ai ripari e inserisce Casadei e Ilkhan per Prati e Gineitis. Al 60' i rossoblù sfiorano il raddoppio con Sohm, che si fa anticipare da un'uscita di Paleari. Nel momento migliore del Bologna, arriva il pareggio del Torino: Vlasic ribadisce in rete una corta respinta di Skorupski dopo un tentativo di Zapata. Passano dieci minuti e gli uomini di Italiano tornano in vantaggio: Castro riceve da Bernardeschi, si gira in area e batte Paleari con un tiro imparabile. Nel finale il Torino prova a gettarsi in attacco, ma non crea particolari grattacapi alla difesa rossoblù.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Torino-Bologna, le statistiche

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS