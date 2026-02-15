Moro e Castro lanciano il Bologna: Torino battuto 2-1

Il Bologna batte il Torino 2-1 al termine di una gara equilibrata e decisa da tre reti segnate nella ripresa. Moro e Castro regalano il successo ad Italiano e condannano Baroni alla dodicesima sconfitta in campionato. Grazie a questo successo i rossoblù si riscattano dopo il ko in Coppa Italia e raggiungono la Lazio a quota 33 punti in classifica.

Bernardeschi e Rowe sfiorano il vantaggio

Primo tempo equilibrato, e con poche occasioni. Gli uomini di Baroni provano a tenere il pallino del gioco, ma non riescono a mettere in difficoltà la difesa rossoblù, che respinge ogni tentativo. Più pericolosi gli ospiti, che nel finale sfiorano due volte il vantaggio: prima con Bernardeschi (che al 40' impegna Paleari con una conclusione ravvicinata) e poi con Rowe, che al 45' si accentra e tenta una conclusione a girare, che si perde non lontana dai pali granata.

Castro manda ko il Torino

La ripresa inizia con un doppio cambio per Baroni, che inserisce Zapata e Lazaro per Aboukhlal e Adams. Al quarto minuto Bologna in vantaggio con Moro, che devia di tacco da sottomisura, battendo Paleari. Baroni corre ai ripari e inserisce Casadei e Ilkhan per Prati e Gineitis. Al 60' i rossoblù sfiorano il raddoppio con Sohm, che si fa anticipare da un'uscita di Paleari. Nel momento migliore del Bologna, arriva il pareggio del Torino: Vlasic ribadisce in rete una corta respinta di Skorupski dopo un tentativo di Zapata. Passano dieci minuti e gli uomini di Italiano tornano in vantaggio: Castro riceve da Bernardeschi, si gira in area e batte Paleari con un tiro imparabile. Nel finale il Torino prova a gettarsi in attacco, ma non crea particolari grattacapi alla difesa rossoblù.