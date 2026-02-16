Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 16 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Bufera arbitri, la stoccata di De Rossi: "Meno male che hanno visto Inter-Juve in tutto il mondo"

L'allenatore del Genoa ha espresso la sua opinione sulle decisioni prese da La Penna nel derby d'Italia
TagsDe RossiArbitriInter-Juve

Continuano le polemiche nel mondo del calcio, legate agli errori arbitrali in Inter-Juve. A parlare delle decisioni prese da La Penna a San Siro, che hanno condizionato inevitabilmente il derby d'Italia, è anche Daniele De Rossi che analizza l'utilizzo del Var e delle regole sulla gestione dei cartellini. "Non si capisce più nulla, che cosa sia fallo o no e su episodi dubbi tutti si lamento a proprio vantaggio", aveva detto l'allenatore del Genoa in conferenza nel post match contro la Cremonese (finito a reti inviolate a Marassi). E nel suo intervento a Rai Radio 1 è poi tornato sull’espulsione di Kalulu e la simulazione non sanzionata di Bastoni.

De Rossi: "Inter-Juve ha un peso in Italia"

"Sono stato uno dei primi ad essere contento dell’inserimento del Var e forse anche uno dei primi non a pentirsi ma a rendersi conto che, per la persona che manda avanti e indietro i frame e per il regolamento, su alcune cose saremo sempre lì a rincorrerci. L’unica cosa positiva di quello che è successo è che la partita fosse Juve-Inter, che fa parlare tutto il mondo, smuove tantissimo perché è una partita che guarda tutto il mondo e una partita che in Italia pesa. La regola più stupida del Var e lo dico da tre anni è che il secondo giallo sia meno grave del rosso diretto, sarebbe facile cambiarla in due giorni. Ogni secondo giallo da domani si revisiona, ma non voglio fare il fenomeno. Magari ci sono meccanismi, da mettere d’accordo tante teste ma nella fattispecie di sabato sera credo sia difficile trovare qualcuno non d’accordo sul fatto che un secondo giallo sia tanto grave quanto un rosso diretto, cosa che al giorno d’oggi scombussola la partita più ancora di un gol o di un rigore", ha detto l'allenatore del Genoa.

 

 

