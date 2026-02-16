Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 16 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Dove vedere Spalletti in conferenza stampa prima di Galatasaray-Juve: orario e streaming

Dopo il caos in Inter-Juve, l'allenatore dei bianconeri tornerà a parlare per la prima volta alla vigilia dell'impegno in Champions League: tutti i dettagli
2 min
TagsSpallettiGalatasaray-Juve

La Juventus allontana le ombre sulle polemiche arbitrali contro l'Inter in Serie A e si prepara al ritorno in Champions League per l'importantissimo match di andata dei playoff. Una sfida importante, ma non ancora decisiva, visto che poi ci sarà la partita di ritorno in casa dei bianconeri a Torino. Oggi, lunedì 16 gennaio, Spalletti presenterà la partita in conferenza stampa e, chissà, magari parlerà ancora del derby d'Italia.

L'orario della conferenza di Spalletti

La conferenza stampa di Luciano Spalletti, insieme ad un giocatore bianconero, andrà in scena nel centro sportivo di Istanbul Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park a partire dalle 20.45.

Dove vedere in tv e streaming Spalletti in conferenza

La conferenza stampa odierna di Spalletti sarà trasmessa in maniera parziale in diretta su Sky Sport 24, con alcuni dei passaggi salienti live sul canale 200 di Sky. La diretta streaming invece sarà disponibile gratuitamente sul canale YouTube e sulla pagina ufficiale della Juventus. Segui la diretta testuale della conferenza stampa dell'allenatore della Juve qui su Corrieredellosport.it, con tutte le dichiarazioni in tempo reale.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

