Dove vedere Spalletti in conferenza stampa prima di Galatasaray-Juve: orario e streaming

La Juventus allontana le ombre sulle polemiche arbitrali contro l'Inter in Serie A e si prepara al ritorno in Champions League per l'importantissimo match di andata dei playoff. Una sfida importante, ma non ancora decisiva, visto che poi ci sarà la partita di ritorno in casa dei bianconeri a Torino. Oggi, lunedì 16 gennaio, Spalletti presenterà la partita in conferenza stampa e, chissà, magari parlerà ancora del derby d'Italia.