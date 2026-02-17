Le decisioni del giudice sportivo su Comolli, Chiellini e Kalulu dopo il caso Inter-Juve

Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha comunicato le sue decisioni in merito ai gravi fatti accaduti a San Siro contro l'arbitro La Penna nel post match di Inter-Juventus di Serie A dello scorso sabato. L'amministratore delegato bianconero Damien Comolli è stato inibito fino al 31 marzo 2026 con ammenda di 15mila euro "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all'intervento dell'allenatore della Juventus (Luciano Spalletti) e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando". Il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini è stato inibito fino al 27 febbraio 2026 per "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l'operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara; infrazione quest'ultima rilevata da un Assistente".