Le decisioni del giudice sportivo su Comolli, Chiellini e Kalulu dopo il caso Inter-Juve
Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha comunicato le sue decisioni in merito ai gravi fatti accaduti a San Siro contro l'arbitro La Penna nel post match di Inter-Juventus di Serie A dello scorso sabato. L'amministratore delegato bianconero Damien Comolli è stato inibito fino al 31 marzo 2026 con ammenda di 15mila euro "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all'intervento dell'allenatore della Juventus (Luciano Spalletti) e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando". Il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini è stato inibito fino al 27 febbraio 2026 per "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l'operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara; infrazione quest'ultima rilevata da un Assistente".
Kalulu, quante partite salterà dopo il cartellino rosso
Infine Kalulu dopo l'espulsione in campo per il controverso fallo su Bastoni, sconterà solo una giornata e quindi salterà la partita in casa contro il Como. La motivazione, come si legge nella nota è una "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Il giudice sportivo ha inoltre fermato per due turni Orban (Verona) "per avere rivolto un'espressione ingiuriosa al direttore di gara". Un turno dovranno scontare anche gli espulsi (entrambi per doppia ammonizione) Morata (Como) e Rabiot (Milan). Calciatori non espulsi, squalifica per una giornata: Akpa Akpro (Verona); Barella e Calhanoglu (Inter); Circati (Parma); Mandragora (Fiorentina); Muharemović (Sassuolo). Tornando invece tra i dirigenti un'ammenda di 10mila euro è stata data anche al direttore sportivo del Milan, Igli Tare.