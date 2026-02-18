Dove vedere Milan-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Milan-Como, l'orario

Milan-Como è in programma oggi, mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45, allo stadio San Siro di Milano.

Dove vedere Milan-Como in diretta tv

Milan-Como sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Milan-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobili è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Inter-Juve anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.