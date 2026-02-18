Corriere dello Sport.it
Dove vedere Milan-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Allegri e Fabregas
TagsSerie AMilanComo

Torna in campo il Milan. La squadra di Massimiliano Allegri, dopo la vittoria di Pisa dell'ultimo turno, a San Siro ospita il Como di Fabregas nella gara valida per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A, al centro delle polemiche con le possibilità di farla disputare in Australia. I comaschi vogliono riprendere a fare punti dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina.

Milan-Como, l'orario

Milan-Como è in programma oggi, mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45, allo stadio San Siro di Milano.

Dove vedere Milan-Como in diretta tv

Milan-Como sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Milan-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobili è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Inter-Juve anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le possibili scelte di Allegri e Fabregas

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus Cheek, Leao. Allenatore: Allegri 
A diposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Estupinan, Saelemaekers, Fofana, Nkunku, Pulisic, Fullkrug. 
Indisponibili: Gimenez. Squalificati: Rabiot. Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot 

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Carlos, Moreno, Vojvoda, Van der Brempt, Caqueret, Sergi Roberto, Kuhn, Addai. 
Indisponibili: Diao, Goldaniga. Squalificati: Morata. Diffidati: Addai, Da Cunha, Nico Paz.  

 

 

