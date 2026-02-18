Milan, Leao non basta: il Como strappa il pari a San Siro e l'Inter ringrazia

Avrebbe dovuto giocarsi in Australia un mese fa, invece si è disputata a San Siro in una meravigliosa cornice di pubblico Milan-Como, recupero della 24ª giornata di Serie A. E chissà come sarebbe andata a finire ai nostri antipodi. Intanto però finisce in parità, 1-1, e a godere è l'Inter, sempre più saldamente in testa, con sette punti di vantaggio sui rossoneri.

Milan-Como 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Follia Maignan, Paz ringrazia

Il primo tempo del Milan non è affatto convincente, perché la squadra di Allegri sin dalle prime battute viene irretita dal palleggio del Como, che scende in campo senza contraccolpi dopo l'inopinato ko con la Fiorentina per giocare il calcio del suo tecnico Fabregas. Il vantaggio all'intervallo, meritato, dei lariani sui rossoneri, è però il frutto dell'imponderabilità del calcio, perché a consegnare l'assist vincente a Nico Paz non è un suo compagno di squadra, ma una certezza del Milan, lo sbadato Maignan, che macchia la sua straordinaria stagione regalando la palla al talentino, che riscatta almeno in parte i ripetuti errori dal dischetto che lo avevano mandato in depressione.

Serie A, la classifica

Milan, stavolta niente rimonta

Nel secondo tempo ti aspetti un altro Milan e invece trovi ovunque lo stesso Como, che palleggia 'in faccia' agli avversari con la disinvoltura di chi è già in vantaggio, almeno fino a quando, nel cuore della ripresa, la vocazione offensiva lariana si rivela in tutti i suoi limiti, regalando ai rossoneri la ripartenza dell'indolente Leao, che azzecca la conclusiuone del sospirato pari. Il pubblico a quel punto ci crede più della squadra, ma in realtà il Milan si conferma meno implacabile della sua e della loro attesa, non riuscendo a trovare la zampata che lo avrebbe riproposto nella scia dell'Inter, che resta sempre più lontana. L'espulsione di Allegri è l'ennesima ciliegina su una partita che doveva giocarsi dall'altra parte del mondo e che invece sancisce l'uscita di scena dei rossoneri dalla lotta per lo scudetto.