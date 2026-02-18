Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
Caos Allegri in Milan-Como, che confusione in panchina: il labiale all'arbitro dice tutto

All'81' del match a San Siro, valido per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A, parpiglia tra le panchine: espulso anche il tecnico dei rossoneri
2 min
"Ma butti fuori me? Ha buttato fuori me?". Così, incredulo, Max Allegri ha incassato l'espulsione all'81' di Milan-Como, gara valida per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A, terminata 1-1.

Milan-Como, parapiglia tra le panchine: espulsi il team manager degli ospiti e Allegri

A innescare l'allontanamento dal campo del tecnico dei rossoneri è stato un momento di tensione tra le panchine, acceso da qualcosa detta da Saelemaekers. Una volta calmati gli animi, l'arbitro Mariani ha mostrato il cartellino rosso al team manager del Como, Giuseppe Calandra, e ad Allegri, che è rimasto spiazzato dalla decisione del direttore di gara, non nascondendo il suo disappunto, prima di guadagnare la via degli spogliatoi.

Allegri: "Fabregas si è scusato? Ho capito, ma la prossima volta che parte uno lungo la linea faccio una scivolata anche io..."

A fine gara Allegri ha commentato: "Prima della mia espulsione c'è stato un fallo. Saelemaekers è stato tirato da Fabregas. Ho capito che si è scusato, però la prossima che parte uno lungo la linea faccio una scivolata entro anche io... Mi sembrano cose… Saelemakers ha avuto una reazione, sono andato per difendere il giocatore e mi è venuto uno contro del Como. Comunque, non è successo niente".

