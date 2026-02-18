Fabregas: "Chiedo scusa per il contatto con Saelemaekers, ho fatto una cosa antisportiva"

A fine gara, tornando sul contatto con Saelemaekers che ha innescato il parapiglia tra le panchine e l'espulsione di Allegri, Fabregas ha però dimostrato che la tensione per la partita era stata ormai mandata in archivio: "Prima di tutto chiedo scusa perché ho fatto una cosa di cui non sono orgoglioso, ho fatto una cosa antisportiva. Mi piacerebbe chiedere scusa perché abbiamo rubato la palla, ma ho toccato un po' per l'emozione (Saelemaekers, impedendo una ripartenza del Milan). Come diceva Chivu l'altro giorno: le mani a casa, specialmente l'allenatore. Non possiamo fare questo. Una cosa che spero di non fare mai più".

Milan-Como 1-1

A San Siro è finito 1-1 il match valido per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A: gol di Nico Paz al 32' (colossale palla persa da Maignan), pareggio di Leao al 64'. Proprio Nico Paz salterà Juve-Como a causa di un cartellino giallo poiché era in diffida.