Berardi show e Sassuolo in volo: battuto 3-0 il Verona, in gol Pinamonti e due volte il capitano

REGGIO EMILIA - Continua il momento magico del Sassuolo di Fabio Grosso, che nell'anticipo della 26ª giornata di Serie A batte 3-0 il Verona e centra la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato (con un solo ko, incassato in casa contro la capolista Inter). A trascinare i neroverdi ( momentaneamente ottavi grazie al sorpasso su Bologna e Lazio) lo scatenato capitan Beradi, che dopo la rete di Pinamonti ha segnato una doppietta e messo al tappeto gli scaligeri di Paolo Sammarco (un punto in tre partite da quando è subentrato in panchina a Paolo Zanetti), sempre ultimi in classifica.

Sassuolo-Verona 3-0: cronaca, statistiche e tabellino

Le scelte di Grosso e Sammarco

Nel Sassuolo out due big come Muharemovic e Matic, in difesa si accentra allora Walukievicz a fare coppia con Idzes, mentre sugli esterni tocca a Coulibaly e Ulisses. A centrocampo nuova chance per Lipani in cabina di regia, con Thorstvedt e Kone a completare il reparto. Tutto confermato davanti, dove Pinamonti guida l'attacco con Berardi e Laurientè. Diverse assenze anche in casa gialloblù, dove ai già noti Gagliardini, Bernede e Belghali si sono aggiunti anche Lovric e gli squalificati Orban e Akpa Akpro. Davanti a Montipò confermata la linea a tre con Edmundsson, Nelsson e Bella Kotchap, sugli esterni tocca a Bradaric e Frese. Al Musrati vertice basso con Harroui e Niasse ai suoi lati, in attacco Sarr vince il ballottaggio con Mosquera per comporre il tandem con Bowie.

Serie A: la classifica aggiornata

Verona colpito da Pinamonti e da un rigore di Berardi

È il Verona ad avere un approccio migliore nella prima mezz'ora di partita, in cui prova a colpire con Bowie e Sarr senza però riuscire a impensierire seriamente il portiere di casa Muric. Dopo una frazione sottotono, Grosso getta nella mischia Romagna al posto di Coulibaly (36') e vede il suo Sassuolo punire gli avversari con due letali ripartenze a ridosso dall'intervallo: sulla prima Laurientè serve a Pinamonti il cioccolatino per l'1-0 (40'), sulla seconda capitan Berardi si procura un rigore (fallo di Bella Kotchap) che poi trasforma lui stesso in tap-in dopo l'iniziale respinta di Montipò (44').

Serie A: risultati, tabellini e calendario

Il capitano fa doppietta: il Sassuolo vince 3-0

Il Verona accusa il colpo e i padroni di casa ne approfittano a inizio ripresa, sfiorando prima il tris con Thorstvedt (colpo di testa a lato al 54' su cross di Kone) e poi trovandolo ancora con Berardi: da un calcio di punizione per i gialloblù altra ripartenza letale del Sassuolo e verticalizzazione di Laurientè per il capitano, che parte dalla sua metà campo e arriva davanti a Montipò insaccando col mancino (62'). Nel finale il Verona saluta il rientro in campo dello Suslov (dopo la rottura del crociato rimediata nel pre campionato), inserito all'82 al posto di Harroui, ma chiude in dieci uomini per l'espulsione di Al Musrati (all'85' per doppio giallo). Finisce 3-0 per i neroverdi che nel prossimo turno ospiteranno l'Atalanta, mentre i gialloblù riceveranno la visita del Napoli.