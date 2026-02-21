Dove vedere Lecce-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Bodo Glimt nella gara di andata dei playoff, l'Inter è chiamata a riprendere il proprio percorso in campionato. Al Via del Mare di Lecce , contro i padroni di casa reduci da due vittorie consecutive e attualmente fuori dalla zona retrocessione, gli uomini di Chivu vogliono portarsi momentaneamente a +10 sul Milan.

Lecce-Inter, l'orario

Lecce-Inter è in programma oggi, sabato 21 febbraio, alle ore 18:00, allo stadio Via del Mare di Lecce.

Dove vedere Lecce-Inter in diretta tv

Lecce-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Lecce-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lecce-Inter anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.