sabato 21 febbraio 2026
Dove vedere Lecce-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida del Via del Mare, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Di Francesco e Chivu
Serie A, Lecce, Inter

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Bodo Glimt nella gara di andata dei playoff, l'Inter è chiamata a riprendere il proprio percorso in campionato. Al Via del Mare di Lecce, contro i padroni di casa reduci da due vittorie consecutive e attualmente fuori dalla zona retrocessione, gli uomini di Chivu vogliono portarsi momentaneamente a +10 sul Milan. 

Lecce-Inter, l'orario

Lecce-Inter è in programma oggi, sabato 21 febbraio, alle ore 18:00, allo stadio Via del Mare di Lecce.

Dove vedere Lecce-Inter in diretta tv

Lecce-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Lecce-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lecce-Inter anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le possibili scelte di Di Francesco e Chivu

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Jean, Perez, Siebert, Fofana, Helgason, Marchwinski, Ngom, Sala, N’Dri, Sottil, Stulic. Indisponibili: Camarda, e Berisha. Squalificati: -. Diffidati: -.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Diouf, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu.

A disposizione: Di Gennaro, J.Martinez; Acerbi, Akanji, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Sucic, Mkhitaryan, Topalovic, Kaczmarski, Bonny 
Indisponibili: Dumfries, Calhanoglu, L.Martinez. Squalificati: Barella, Calhanoglu. Diffidati: Bastoni. 

 

