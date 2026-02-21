Bastoni sommerso dai fischi durante Lecce-Inter, Chivu lo carica così: "Ale, ascoltami..."

Sommerso dai fischi alla prima rimessa laterale che si è incaricato di battere: è stato accolto così, al Via del Mare, Alessandro Bastoni nella prima partita di campionato dopo Inter-Juve e le conseguenti polemiche per aver accentuato il contatto con Kalulu causandone l'espulsione per somma di ammonizioni. I tifosi del Lecce non hanno evidentemente gradito il comportamento del difensore nerazzurro. Al quale non sembrerebbe essere è bastato fare mea culpa in conferenza stampa.

Bastoni fischiato a Lecce: la reazione di Kolarov e Chivu

In realtà sin dal primo tocco di palla Bastoni è stato sommerso dai fischi dei supporters salentini che, a ogni tocco, a ogni passaggio e, come detto, anche in occasione delle rimesse laterali, continua a essere costantemente bersagliato. Il bordocampista di Dazn ha sottolineato che sia lo staff tecnico sia i giocatori in panchina sono apparsi sorpresi. In particolare Kolarov si è girato verso la tribuna e con un gesto plateale ha chiesto il motivo di questo atteggiamento. Chivu si è invece lasciato andare a un sorriso ironico e ha poi detto a Bastoni: "Bravo Ale, non ci pensare dai".