sabato 21 febbraio 2026
Inter implacabile: vince per 2-0 a Lecce e vola a +10 sul Milan

Ennesima prova di forza per la capolista, che nella ripresa sbanca il Via del Mare e allunga ancora in vetta. Gogna per Bastoni
È ancora Inter. Anche al Via del Mare passa la capolista, che supera il Lecce per 2-0 e allunga in vetta, portandosi a +10 sul Milan, impegnato domenica contro il Parma. Priva di Lautaro, la squadra di Chivu fatica a sbloccare il risultato, ma nella ripresa sfrutta alla perfezione due calci piazzati per colpire nel momento decisivo del match.

Lecce-Inter 0-2: cronaca, tabellino e statistiche

Primo tempo senza gol, si sente l'assenza di Lautaro

La prima frazione di gioco al Via del Mare si conclude senza reti, ma solamente per caso. L'Inter infatti conduce il gioco sin da subito e a tratti domina in maniera evidente, sfiorando in più occasioni il vantaggio con Luis Enrique, Pio Esposito e Frattesi. Ottime le risposte di Falcone e decisive alcune chiusure di Siebert. All'intervallo si arriva sullo 0-0, con i nerazzurri che sembrano patire l'assenza di capitan Lautaro Martinez.

Due nuovi entrati la risolvono su corner

Nella ripresa stesso copione, troppa Inter per il Lecce, ma la partita si decide comunque solamente su calcio piazzato, in questa occasione due corner. Sul primo calcio d'angolo decisivo è Mkhitaryan a sbloccare il risultato al 75', mentre è Akanji all'82' a trasformare in rete il secondo corner vincente per il raddoppio nerazzurro. Due nuovi entrati, al posto di Sucic e Dimarco, risolvono la pratica per Chivu, che porta a casa un nuovo pesane successo in chiave scudetto. 

Serie A, la classifica

