La moviola di Juve-Como: non è rigore il tocco di braccio di Kelly

L'errore più evidente Doveri lo commette al 12' del secondo tempo quando non interviene né tecnicamente né disciplinarmente sul fallo di Perrone ai danni di Thuram. Mancano, dunque, un calcio di punizione diretto e probabilmente un cartellino giallo per imprudenza.

Disciplinare

Nonostante il metro scelto dall'arbitro, che non ha punito le situazioni al limite, in questo caso sembrava starci l'ammonizione. L'unico ammonito della gara è stato invece, al 28' del secondo tempo, Locatelli e in questo caso il provvedimento è stato corretto. Nel tempo di recupero del primo tempo è stato espulso Alessio Lucarelli dalla panchina del Como per proteste.

No rigore

Al 43' del primo tempo alcuni giocatori del Como hanno reclamato per un presunto tocco di braccio di Kelly nell'area di rigore della Juventus. Se anche ci fosse stato il contatto con il braccio destro (le immagini mostrate non lo hanno chiarito) non sarebbe stato punibile sia perché attaccato al corpo sia perché il difensore lo stava ritraendo. È stata, dunque, corretta la decisione di lasciar proseguire il gioco senza prendere nessun provvedimento.

VAR: Di Paolo 6

Non c'è nessuna situazione in cui serve che intervenga Di Paolo. Il controllo sulle due reti del Como è rapida: sono entrambe regolari.