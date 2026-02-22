Corriere dello Sport.it
Dove vedere Atalanta-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida alla New Balance Arena, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Palladino e Conte
atalanta napoli Serie A

Atalanta-Napoli, a voi. Alla New Balance Arena è il giorno della gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Palladino vanno a caccia della terza vittoria consecutiva per agganciare il Como al sesto posto in classifica. Gli azzurri di Conte del quarto risultato utile consecutivo e del terzo successo nelle ultime quattro partite innanzitutto per difendere il terzo posto.

Atalanta-Napoli, l'orario

Atalanta-Napoli è in programma oggi, domenica 22 febbraio, alle ore 15, alla New Balance Arena di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Napoli in diretta tv

Atalanta-Napoli sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Atalanta-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atalanta-Napoli anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le possibili scelte di Palladino e Conte

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Bellanova, Kolasinac, Vavassori, Krstovic. Allenatore: Palladino.

Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori. 

Squalificati: -.

Diffidati: -.  

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Elmas, Lobotka, Gutiérrez; Vergara, Alisson Santos; Højlund. A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Lukaku, Olivera, Politano, Giovane, Spinazzola, Prisco, De Chiara. Allenatore: Conte.

Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, McTominay, Neres, Rrahmani.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

