Dove vedere Atalanta-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Atalanta-Napoli , a voi. Alla New Balance Arena è il giorno della gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A . I nerazzurri di Palladino vanno a caccia della terza vittoria consecutiva per agganciare il Como al sesto posto in classifica. Gli azzurri di Conte del quarto risultato utile consecutivo e del terzo successo nelle ultime quattro partite innanzitutto per difendere il terzo posto.

Atalanta-Napoli, l'orario

Atalanta-Napoli è in programma oggi, domenica 22 febbraio, alle ore 15, alla New Balance Arena di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Napoli in diretta tv

Atalanta-Napoli sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Atalanta-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atalanta-Napoli anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.