Dove vedere Atalanta-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario
Atalanta-Napoli, a voi. Alla New Balance Arena è il giorno della gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Palladino vanno a caccia della terza vittoria consecutiva per agganciare il Como al sesto posto in classifica. Gli azzurri di Conte del quarto risultato utile consecutivo e del terzo successo nelle ultime quattro partite innanzitutto per difendere il terzo posto.
Atalanta-Napoli, l'orario
Atalanta-Napoli è in programma oggi, domenica 22 febbraio, alle ore 15, alla New Balance Arena di Bergamo.
Dove vedere Atalanta-Napoli in diretta tv
Atalanta-Napoli sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Atalanta-Napoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atalanta-Napoli anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibili scelte di Palladino e Conte
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Bellanova, Kolasinac, Vavassori, Krstovic. Allenatore: Palladino.
Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Elmas, Lobotka, Gutiérrez; Vergara, Alisson Santos; Højlund. A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Lukaku, Olivera, Politano, Giovane, Spinazzola, Prisco, De Chiara. Allenatore: Conte.
Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, McTominay, Neres, Rrahmani.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
