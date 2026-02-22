- 18'S. Beukema (ass. : M. Gutiérrez)
Atalanta-Napoli diretta Serie A: sblocca Beukema LIVE
Atalanta-Napoli, sfida ad alta quota. Alla New Balance Arena di Bergamo i nerazzurri di Palladino e gli azzurri di Conte vanno a caccia di punti pesanti. I padroni di casa, reduci da due vittorie consecutive, imponendosi aggancerebbero il Como al sesto posto in classifica. Gli ospiti vogliono il terzo successo nelle ultime quattro partite per difendere il terzo posto per accorciare momentaneamente sul Milan secondo, impegnato alle 18 a San Siro contro il Parma, e riportarsi a -11 dall'Inter capolista. Segui il match in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
15:52
Fine primo tempo, Napoli al riposo in vantaggio
Fine primo tempo. Napoli al riposo in vantaggio con un gol di Beukema al 18'.
15:50
48' - Tiro di De Roon, blocca a terra Milnkovic-Savic
De Roon ci prova da lontano, blocca a terra Milinkovic-Savic.
15:49
47' - Occasionissima per il Napoli con Alisson
Pezzo di bravura di Alisson, che però non calcia bene permettendo a Carnesecchi di salvarsi.
15:47
45' - Atalanta-Napoli, tre minuti di recupero
Concessi tre minuti di recupero.
15:46
44' - Chiffi revoca il calcio di rigore per il Napoli e l'ammonizione a Hien
Chiffi dopo revisione al monitor revoca il calcio di rigore per il Napoli e il cartellino giallo per Hien.
15:44
42' - Calcio di rigore per il Napoli, ammonito Hien
Hien ferma Hojlund in area di rigore, ginocchio contro ginocchio: per Chiffi è calcio di rigore. Ammonito Hien.
15:42
40' - Ancora Sulemana al tiro
Sulemana ci riprova con una rasoiata dal centro dell'area di rigore: Milinkovic-Savic blocca a terra.
15:39
37' - Ammonito Juan Jesus
Ammonito Juan Jesus per proteste.
15:37
35' - Milinkovic-Savic salva su Sulemana
Krstovic fa filtrare per Sulemana, controllo e tiro, Milinkovic-Savic si tuffa sulla sua sinistra e devia in corner.
15:32
30' - Atalanta-Napoli, Sulemana impensieriesce Milnkovic-Savic
Cross di Sulemana, Milinkovic-Savic deve alzare in corner.
15:27
25' - Fallo di Scalvini su Gutierrez
Azione concitata nell'area di rigore del Napoli, conclusa con un fallo di Scalvini su Gutierrez.
15:24
22' - Gol di Alisson, ma è tutto fermo: fuorigioco
Alisson scatenato, salta Carnesecchi e mette dentro, ma è tutto fermo: fuorigioco.
15:20
18' - Gol di Beukema, Atalanta-Napoli 0-1
Gol di Beukema. Punizione del vertice sinistro dell'area di rigore guadagnata da Hojlund per fallo di Scalvini. Gutierrez pennella in area dove l'ex Bologna, tenuto in gioco da Pasalic, stacca e non lascia scampo a Carnesecchi. Napoli in vantaggio, Atalanta sotto.
15:15
13' - Tiro di Beukema
Destro da fuori area di Beukema: palla in Curva.
15:09
7' - Atalanta-Napoli ,Carnesecchi si rifugia in fallo laterale
Rilancio di Milinkovic-Savic per Hojlund, uscita fuori dai pali di Carnesecchi che mette in fallo laterale.
15:08
6' - Bellanova ci prova di testa
Cross di Zappacosta, colpo di testa di Bellanova, blocca Milinkovic-Savic.
15:05
3' - Colpo di testa di Pasalic
Possesso palla prolungato del Napoli, rotto da una palla rubata da Pasalic, che guadagna un calcio d'angolo per l'Atalanta. Sugli sviluppi del corner colpo di testa alto sulla traversa.
15:03
1' - Partiti! Via ad Atalanta-Napoli
Calcio d'inizio, via ad Atalanta-Napoli.
15:02
Problemi all'auricolare dell'assistente Cecconi
Qualche minuto di ritardo. In corso la riparazione di un auricolare all'assistente di linea Cecconi.
14:57
Allo stadio anche Sofia Goggia
Alla New Balance Arena c'è anche Sofia Goggia, reduce dalla vittoria di una medaglia di bronzo alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. LEGGI TUTTO
14:52
Tutto pronto per il calcio d'inizio di Atalanta-Napoli
Le squadre tornano negli spogliatoi: è tutto pronto per il calcio d'inizio di Atalanta-Napoli.
14:44
Serie A, la classifica aggiornata prima di Atalanta-Napoli
Serie A, la classifica aggiornata prima di Atalanta-Napoli. CONSULTA LA CLASSIFICA
14:30
Zappacosta: "Napoli tra le squadre più forti in Europa". Lobotka: "Ho più libertà di andare a tirare"
Zappacosta a Dazn: "Ci aspetta una partita difficile, sappiamo di affrontare una delle squadre più forti in Europa, non solo in Italia. Hanno tanti giocatori forti. Se vogliamo vincere dobbiamo fare una partita da Atalanta e dare il massimo".
Lobotka a Dazn: "Ho più libertà di andare a tirare, ma il mio compito è quello di costruire. Raspadori? L'ho salutato qui nel tunnel".
14:26
Conte prima di Atalanta-Napoli: "Vogliamo dominare la partita"
Conte a Dazn: "Sicuramente sarà una partita in cui ci vorrà tanta energia. Sono due squadre che non lesinano energie durante la partita: sia l'Atalanta sia noi. Vogliamo dominare la partita. Non vogliamo aspettare e difendere. Saranno importanti i duelli. Nell'Atalanta ci sono tanti giocatori bravi che fanno lo stesso lavoro di Hojlund. Per i recuperi dovete parlare coi dottori. McTominay non lo vedo in campo con noi dalla trasferta contro il Genoa. Ha un'infiammazione al tendine, non si capisce quando può rientrare. Dovete parlare con il reparto medico. Dopo il Genoa, McTominay non si è mai allenato con noi. De Bruyne è un discorso a parte. State vedendo Lukaku quanta fatica sta facendo per recuperare. Intanto, che rientri e poi si valuteranno i tempi di recupero che non penso siano brevissimi. Sono infortuni gravi, seri, ai tendini. Devi sperare che non capitino durante la stagione. Bisognerà vedere quando rientrano e come rientrano".
14:20
Palladino prima di Atalanta-Napoli: "I punti oggi valgono doppio"
Palladino a Dazn: "Non pensiamo al ritorno del playoff di Champions contro il Borussia Dortmund. Siamo concentrati sul Napoli, sul nostro percorso, su quelli che stiamo facendo negli ultimi tre mesi, che è qualcosa di veramente importante. Siamo arrivati a un punto della stagione che i punti valgono doppio, soprattutto negli scontri diretti. Ci sono delle assenze da entrambe le parti. Cercheremo di fare un'ottima prestazione. Dobbiamo fare una partita perfetta, da Atalanta. Chi vince più duelli ha la possibilità di vincere questa partita. Siamo motivati e vogliamo continuare il nostro percorso. Ederson ha avuto un piccolo affaticamento, non voglio rischiarlo. Sono sicuro che Pasalic lo sostituirà alla grande. Sulemana si è allenato benissimo, ha dimostrato il suo valore e mi aspetto che lo faccia anche oggi".
14:10
Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Atalanta-Napoli.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.
14:00
Gattuso allo stadio per Atalanta-Napoli: occhi su Ahanor e Vergara
Il ct dell’Italia, Gennaro Gattuso, sarà allo stadio per Atalanta-Napoli: Ahanor e Vergara osservati speciali.
13:51
Napoli, lutto al braccio per ricordare il piccolo Domenico
Napoli, lutto al braccio per ricordare il piccolo Domenico. La squadra di Conte commemorerà contro l'Atalanta la tragica scomparsa del bambino di Nola. LEGGI TUTTO
13:46
Atalanta-Napoli, le quote dei bookie
Atalanta-Napoli, le quote dei bookmakers. LEGGI TUTTO
13:41
Dove vedere Atalanta-Napoli in tv
Dove vedere Atalanta-Napoli in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO
13:36
Tutte le curiosità su Atalanta-Napoli
Tutte le curiosità su Atalanta-Napoli (Fonte: Opta).
13:31
Atalanta-Napoli, alle 15 il calcio d'inizio
Scatta il conto alla rovescia per Atalanta-Napoli, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A: alla New Balance Arena calcio d'inizio alle 15.
New Balance Arena - Bergamo