Serie A, la classifica aggiornata prima di Atalanta-Napoli

Zappacosta: "Napoli tra le squadre più forti in Europa". Lobotka: "Ho più libertà di andare a tirare"

Zappacosta a Dazn: "Ci aspetta una partita difficile, sappiamo di affrontare una delle squadre più forti in Europa, non solo in Italia. Hanno tanti giocatori forti. Se vogliamo vincere dobbiamo fare una partita da Atalanta e dare il massimo".

Lobotka a Dazn: "Ho più libertà di andare a tirare, ma il mio compito è quello di costruire. Raspadori? L'ho salutato qui nel tunnel".

Conte prima di Atalanta-Napoli: "Vogliamo dominare la partita"

Conte a Dazn: "Sicuramente sarà una partita in cui ci vorrà tanta energia. Sono due squadre che non lesinano energie durante la partita: sia l'Atalanta sia noi. Vogliamo dominare la partita. Non vogliamo aspettare e difendere. Saranno importanti i duelli. Nell'Atalanta ci sono tanti giocatori bravi che fanno lo stesso lavoro di Hojlund. Per i recuperi dovete parlare coi dottori. McTominay non lo vedo in campo con noi dalla trasferta contro il Genoa. Ha un'infiammazione al tendine, non si capisce quando può rientrare. Dovete parlare con il reparto medico. Dopo il Genoa, McTominay non si è mai allenato con noi. De Bruyne è un discorso a parte. State vedendo Lukaku quanta fatica sta facendo per recuperare. Intanto, che rientri e poi si valuteranno i tempi di recupero che non penso siano brevissimi. Sono infortuni gravi, seri, ai tendini. Devi sperare che non capitino durante la stagione. Bisognerà vedere quando rientrano e come rientrano".

Palladino prima di Atalanta-Napoli: "I punti oggi valgono doppio"

Palladino a Dazn: "Non pensiamo al ritorno del playoff di Champions contro il Borussia Dortmund. Siamo concentrati sul Napoli, sul nostro percorso, su quelli che stiamo facendo negli ultimi tre mesi, che è qualcosa di veramente importante. Siamo arrivati a un punto della stagione che i punti valgono doppio, soprattutto negli scontri diretti. Ci sono delle assenze da entrambe le parti. Cercheremo di fare un'ottima prestazione. Dobbiamo fare una partita perfetta, da Atalanta. Chi vince più duelli ha la possibilità di vincere questa partita. Siamo motivati e vogliamo continuare il nostro percorso. Ederson ha avuto un piccolo affaticamento, non voglio rischiarlo. Sono sicuro che Pasalic lo sostituirà alla grande. Sulemana si è allenato benissimo, ha dimostrato il suo valore e mi aspetto che lo faccia anche oggi".

Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.

Gattuso allo stadio per Atalanta-Napoli: occhi su Ahanor e Vergara

Il ct dell’Italia, Gennaro Gattuso, sarà allo stadio per Atalanta-Napoli: Ahanor e Vergara osservati speciali.

Napoli, lutto al braccio per ricordare il piccolo Domenico

Atalanta-Napoli, le quote dei bookie

Dove vedere Atalanta-Napoli in tv

Tutte le curiosità su Atalanta-Napoli

