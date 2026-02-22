Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 22 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
De Bruyne torna a Napoli: il trasportino con i gatti, la famiglia e il messaggio ai tifosi

L'approdo a Capodichino del centrocampista belga, reduce dal lungo stop per la lesione muscolare riportata contro l'Inter
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Kevin De Bruyne è tornato a Napoli. Come testimonia il video pubblicato da CalcioNapoli24, il centrocampista belga è atterrato all'aeroporto di Capodichino ed è pronto a ritrovare la squadra allenata da Antonio Conte, oggi impegnata a Bergamo contro l'Atalanta di Raffaele Palladino.

De Bruyne è tornato a Napoli: "Tornerò presto"

È un Kevin De Bruyne piuttosto rilassato quello atterrato nella giornata di oggi, domenica 22 febbraio, all'aeroporto di Capodichino, dopo un lungo periodo di riabilitazione per l'infortunio muscolare riportato mesi fa contro l'Inter di Chivu. "Mi sento bene, tornerò presto", questo il messaggio recapitato da KDB ai tifosi del Napoli in vista del suo ritorno in campo, attraverso i microfoni di CalcioNapoli24. Dal sorriso all'arrivo con la famiglia che lo ha accompagnato in questo nuovo percorso, senza dimenticare bagagli e il fedele trasportino per i gatti. De Bruyne-Napoli, si riparte. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

