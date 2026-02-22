18:55

La rabbia di Conte e lo sfogo di Manna: il ko del Napoli scatena meme e ironie

Gli azzurri si fermano contro l'Atalanta di Palladino in un match pieno di polemiche per gli episodi arbitrali: le migliori battute dal web

Napoli, il gol annullato a Gutierrez una decisione assurda

Il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni alla decisione dell'arbitro Chiffi nel match tra l'Atalanta e gli azzurri

Serie A, come è cambiata la classifica dopo Atalanta-Napoli

Per vedere come è cambiata la classifica dopo la gara di Bergamo

Il commento di Manna in conferenza

Manna in conferenza: "Quello che è successo oggi è qualcosa di veramente sconcertante che solo gli arbitri hanno visto. Sbagliare può capitare, ma se abbiamo il VAR che può aiutare l'arbitro allora cambia tutto. Dalla tribuna pensavamo che la palla fosse uscita: non capisco perché il VAR non abbia controllato. Noi non siamo gli unici, ma da sopra bisogna fare dei ragionamenti".

Il commento di Gutierrez

Gutierrez: "Ho visto il video non è fallo. Non so perché il Var non aiuta l'arbitro. Dopo un fine settimana così vediamo che succede. Questo è gol, sul 2-0 la partita cambia completamente".

Antonio Conte non parlerà

L'allenatore del Napoli ha deciso di non parlare dopo la partita in seguito alla decisioni arbitrali.

Manna, il durissimo sfogo in diretta tv: "Una roba imbarazzante, non è calcio. Dov'è il fallo di Hojlund?"

Il dirigente del Napoli è arrabbiatissimo per le decisioni arbitrali che hanno segnato la sfida contro l'Atalanta

Napoli ko a Bergamo, a breve l'analisi di Conte

A breve le dichiarazioni post partita di Antonio Conte, ko a Bergamo con il suo Napoli.

