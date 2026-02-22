Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 22 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Napoli, il gol annullato a Gutierrez una decisione assurda

Napoli, il gol annullato a Gutierrez una decisione assurda

Il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni alla decisione dell'arbitro Chiffi nel match tra l'Atalanta e gli azzurri
1 min
Tagsgutierrezatalantanapoli
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, commenta sul proprio account Instagram il gol del Napoli, firmato da Gutierrez in apertura di ripresa del match con l'Atalanta, ma annullato per una scorrettezza in attacco di Hojlund: "Il gol annullato a Gutierrez per un presunto fallo di Hojlund su Hien figura ai primi posti della classifica stagionale delle cazzate arbitrali", scrive senza mezzi termini Zazzaroni, che boccia la scelta dell'arbitro Daniele Chiffi e dei suoi collaboratori: il contatto tra il danese del Napoli e lo svedese dell'Atalanta è apparso regolare. Poco dopo, peraltro, l'Atalanta ha pareggiato grazie a un guizzo di Pasalic e, nel finale, è arrivato anche il gol vittoria nerazzurro di Samardzic.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

De Bruyne torna a NapoliAtalanta-Napoli live

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS