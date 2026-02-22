Napoli, il gol annullato a Gutierrez una decisione assurda
Il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni alla decisione dell'arbitro Chiffi nel match tra l'Atalanta e gli azzurri
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, commenta sul proprio account Instagram il gol del Napoli, firmato da Gutierrez in apertura di ripresa del match con l'Atalanta, ma annullato per una scorrettezza in attacco di Hojlund: "Il gol annullato a Gutierrez per un presunto fallo di Hojlund su Hien figura ai primi posti della classifica stagionale delle cazzate arbitrali", scrive senza mezzi termini Zazzaroni, che boccia la scelta dell'arbitro Daniele Chiffi e dei suoi collaboratori: il contatto tra il danese del Napoli e lo svedese dell'Atalanta è apparso regolare. Poco dopo, peraltro, l'Atalanta ha pareggiato grazie a un guizzo di Pasalic e, nel finale, è arrivato anche il gol vittoria nerazzurro di Samardzic.