domenica 22 febbraio 2026
Sofia Goggia, che sorpresa: dopo le Olimpiadi è allo stadio per Atalanta-Napoli

Special guest a Bergamo, con la sciatrice italiana presente in tribuna per assistere alla gara di oggi, nel giorno della cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026
TagsSofia GoggiaPercassiAtalanta-Napoli

Nel giorno della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, Sofia Goggia ha deciso di tornare nella sua Bergamo per assistere alla sfida tra Atalanta e Napoli, valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A.

Sofia Goggia in tribuna per Atalanta-Napoli: il saluto con i Percassi

Sofia Goggia presente nella tribuna autorità del "Gewiss Stadium" di Bergamo, in occasione dell'attesissimo scontro Champions tra Atalanta e Napoli in programma oggi alle ore 15. Inquadrata dalle telecamere di DAZN, la sciatrice italiana ha abbracciato e salutato Antonio e Luca Percassi, rispettivamente presidente e amministratore delegato dell'Atalanta. La campionessa di sci è reduce dalle Olimpiadi di Milano Cortina, che si chiuderanno ufficialmente nella serata di oggi con la cerimonia di Verona.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

