Italiano e la frase urlata in faccia a Zaniolo: lui reagisce così ed è subito virale

Un racconto fuori dal comune e diventato subito virale. Come lo sono, senza dubbio, Vincenzo Italiano - allenatore del Bologna - e Nicolò Zaniolo, attaccante dell'Udinese. A fine partita succede questo: Italiano va verso Zaniolo, sembra quasi volerci litigare, gli urla qualcosa in faccia. In realtà sono complimenti e lo spiega lo stesso Italiano a Sky a fine partita: "Gli ho detto che è forte e che a volte non deve dare retta a nessuno. Mi ha risposto che lo massacrano da 9 anni e io gli ho detto che con me lo fanno da 12. Penso che abbia delle qualità impressionanti che potranno essere utili anche per la Nazionale". La frase esatta del tecnico del Bologna pizzicata delle telecamere è chiara: "Sei fortissimo, sei fortissimo". A Dazn Italiano ha poi aggiunto: "È un ragazzo anche sensibile, se non avesse avuto due operazioni alle ginocchia... Sembra abbia smaltito tutto, credo davvero che sia fortissimo, è un giocatore italiano molto importante".