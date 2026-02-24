Lancia in campo un bicchiere di birra durante Atalanta-Napoli, la decisione sul tifoso di Bergamo

BERGAMO - Un tifoso dell'Atalanta ha ricevuto un Daspo di un anno per aver lanciato, durante il primo tempo della sfida di Serie A contro il Napoli , un bicchiere di plastica contenente birra in direzione di un calciatore ospite e alcuni membri dello staff di Antonio Conte che stavano transitando sotto la Curva Sud della ' New Balance Arena '. Puntuale è arrivata la stangata del questore di Bergamo, Vincenzo Nicolì , che ha emesso il divieto d'accesso alle manifestazioni sportive per il 23enne residente in provincia di Bergamo.

Daspo al tifoso dell'Atalanta, la nota della questura

"Il gesto - spiegano dalla questura -, pur non avendo colpito alcuna persona, ha creato un concreto pericolo per l'incolumità dei presenti, tra cui numerosi bambini intervenuti per sostenere la squadra di casa". L'attività investigativa della Digos e della polizia scientifica, attraverso l'analisi delle telecamere dello stadio, ha permesso di rintracciare il responsabile prima ancora del termine del match tra la Dea di Palladino e gli azzurri di Conte: oltre al Daspo, il giovane è stato denunciato per lancio di materiale pericoloso.