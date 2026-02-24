Lancia in campo un bicchiere di birra durante Atalanta-Napoli, la decisione sul tifoso di Bergamo
BERGAMO - Un tifoso dell'Atalanta ha ricevuto un Daspo di un anno per aver lanciato, durante il primo tempo della sfida di Serie A contro il Napoli, un bicchiere di plastica contenente birra in direzione di un calciatore ospite e alcuni membri dello staff di Antonio Conte che stavano transitando sotto la Curva Sud della 'New Balance Arena'. Puntuale è arrivata la stangata del questore di Bergamo, Vincenzo Nicolì, che ha emesso il divieto d'accesso alle manifestazioni sportive per il 23enne residente in provincia di Bergamo.
Daspo al tifoso dell'Atalanta, la nota della questura
"Il gesto - spiegano dalla questura -, pur non avendo colpito alcuna persona, ha creato un concreto pericolo per l'incolumità dei presenti, tra cui numerosi bambini intervenuti per sostenere la squadra di casa". L'attività investigativa della Digos e della polizia scientifica, attraverso l'analisi delle telecamere dello stadio, ha permesso di rintracciare il responsabile prima ancora del termine del match tra la Dea di Palladino e gli azzurri di Conte: oltre al Daspo, il giovane è stato denunciato per lancio di materiale pericoloso.