OpenVar, arriva la conferma di Dino Tommasi su Atalanta-Napoli: "Il gol del 2-0 era regolare"

Il rigore tolto al Napoli per il fallo su Hojlund

Larbitro Chiffi nel primo tempo assegna un calcio di rigore al Napoli per un contatto tra Hojlund e Hien. Poi va al Var e torna sui suoi passi. "Sì, è assolutamente corretta: non c'è fallo di Hien su Hojlund. Hojlund cerca il contatto, Hien è fermo, non c'è uno sgambetto, non c'è nulla, non è fallo - spiega Dino Tommasi -. Chiffi è anche posizionato molto bene, ha una sensazione errata e se ne accorge prontamente di fronte al monitor, tanto è vero che appena vede l'immagine capisce l'errore commesso e giustamente retrocede e toglie il calcio di rigore. Molto ben lavorata in Sala Var da Aureliano e Di Paolo, quindi ottima decisione finale. Di campo meno, meno buona ovviamente, noi puntiamo molto sulla centralità dell'arbitro, sulle decisioni prese con congruità in campo. Qui è un errore di campo, è giustamente corretto".

Più complicata è l'analisi del secondo episodio, vale a dire il gol annullato al Napoli con Gutierrez poi annullato per fallo di Hojlund su Hien. "Sì, in verità a vedere le immagini, è chiaro che c'è questo corpo a corpo. Hien che cerca il contatto con Hojlund, che gli ruba il tempo calcisticamente, gli ruba proprio il tempo, è poca roba per considerarlo falloso, ripeto - aggiunge Tommasi -. Hien che cerca il contatto con Hojlund, sì, qualcosa fa anche Hojlund, ma è troppo poco per definirne una punibilità. Come nel caso precedente, era corretto il play on di campo. Chiffi dice subito aspetto è fallo, avallato anche dall'assistente Cecconi. Poi nella revisione concordano e la chiudono così. Questo è un errore di campo e ripeto la centralità dell'arbitro è importante per tenere una soglia equilibrata e dobbiamo decidere correttamente sul terreno di gioco. La Sala Var ha avallato la scelta di Chiffi, vede una trattenuta, ma ripeto, per noi è molto più importante in questo caso la decisione di campo. Perché una decisione di campo corretta probabilmente avrebbe evitato qualunque tipo di problematica. Comunque si concordano, ma la centralità dell'arbitro è importante per le decisioni congrue in campo e con un equilibrio tecnico e disciplinare. Poi Chiffi in questa gara aveva mantenuto una soglia tecnica anche molto alta, perché ha fischiato davvero poco anche su contrasti importanti. Ha lasciato giocare, ottenendo accettazione in queste due situazioni che abbiamo notato nel primo nel calcio di rigore e in questa ha abbassato tanto la soglia".

Le proteste del Napoli a fine partita

Infine un commento anche sulle parole del ds del Napoli che a fine partita aveva protestato: "La rete che abbiamo fatto nel secondo tempo è buona. È una follia perché non lo richiamano sul gol annullato. Dov'è il fallo? Ci sono episodi e contatti, ma se non c'è niente è qualcosa di oggettivo". Dino Tommasi: "Il direttore Manna ha diritto a esprimere con civiltà qualunque cosa a reputi opportuno. Come abbiamo detto c'è poco, non è che non c'è nulla, c'è un contatto di gioco. È vero che è Hien ad andarlo a cercare, poi c'è un piccolo corpo a corpo in cui come abbiamo detto c'è l'errore di campo, che però, finisce lì e che noi avremmo preferito fosse valutato diversamente".