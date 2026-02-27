Dove vedere Parma-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario
Il Parma di Carlos Cuesta ospita il Cagliari di Fabio Pisacane in occasione dell'anticipo che apre la 27esima giornata di Serie A. I ducali sono reduci da tre vittorie consecutive, l'ultima delle quali a San Siro contro il Milan di Allegri. I sardi, dal canto loro, arrivano dal pareggio a reti bianche con la Lazio di Maurizio Sarri.
Parma-Cagliari, l'orario
Parma-Cagliari andrà in scena oggi, venerdì 27 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio "Ennio Tardini" di Parma.
Dove vedere Parma-Cagliari in diretta tv
Parma-Cagliari sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Parma-Cagliari, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale dell'anticipo di Serie A in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Cuesta e Pisacane
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
A disposizione: 31 Suzuki, 66 Rinaldi, 39 Circati, 29 A.Carboni, 61 Drobnic, 24 Ordonez, 41 Nicolussi Caviglia 8 Estevez, 98 Oristanio, 25 Cremaschi, 23 Elphege, 17 Ondrejka.
Indisponibili: Frigan, Ndyaie, Almqvist. Squalificati: -. Diffidati: Delprato, Britschgi, Nicolussi Caviglia, Valenti, Troilo.
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Dossena, Obert; Adopo, Liteta, Sulemana; Palestra, Kiliçsoy, S. Esposito. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: 24 Ciocci, 12 Sherri, 15 Rodriguez, 18 Raterink, 3 Idrissi, 38 Sulev, 40 Malfitano, 90 Folorunsho, 20 Albarracin, 30 Pavoletti, 37 Trepy. 31 Mendy.
Indisponibili: Borrelli, Deiola, Gaetano, Felici, Belotti. Squalificati: Mina. Diffidati: Esposito.
