Dove vedere Parma-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Parma-Cagliari, l'orario

Parma-Cagliari andrà in scena oggi, venerdì 27 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio "Ennio Tardini" di Parma.

Dove vedere Parma-Cagliari in diretta tv

Parma-Cagliari sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Parma-Cagliari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale dell'anticipo di Serie A in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.