Corriere dello Sport.it
venerdì 27 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Parma-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sull'anticipo della 27esima giornata di Serie A: le probabili scelte di Cuesta e Pisacane
TagsSerie AparmaCagliari

Il Parma di Carlos Cuesta ospita il Cagliari di Fabio Pisacane in occasione dell'anticipo che apre la 27esima giornata di Serie A. I ducali sono reduci da tre vittorie consecutive, l'ultima delle quali a San Siro contro il Milan di Allegri. I sardi, dal canto loro, arrivano dal pareggio a reti bianche con la Lazio di Maurizio Sarri.

Parma-Cagliari, l'orario

Parma-Cagliari andrà in scena oggi, venerdì 27 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio "Ennio Tardini" di Parma.

Dove vedere Parma-Cagliari in diretta tv

Parma-Cagliari sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Parma-Cagliari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale dell'anticipo di Serie A in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Cuesta e Pisacane

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

A disposizione: 31 Suzuki, 66 Rinaldi, 39 Circati, 29 A.Carboni, 61 Drobnic, 24 Ordonez, 41 Nicolussi Caviglia 8 Estevez, 98 Oristanio, 25 Cremaschi, 23 Elphege, 17 Ondrejka.

Indisponibili: Frigan, Ndyaie, Almqvist. Squalificati: -. Diffidati: Delprato, Britschgi, Nicolussi Caviglia, Valenti, Troilo.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Dossena, Obert; Adopo, Liteta, Sulemana; Palestra, Kiliçsoy, S. Esposito. Allenatore: Pisacane.

A disposizione: 24 Ciocci, 12 Sherri, 15 Rodriguez, 18 Raterink, 3 Idrissi, 38 Sulev, 40 Malfitano, 90 Folorunsho, 20 Albarracin, 30 Pavoletti, 37 Trepy. 31 Mendy.

Indisponibili: Borrelli, Deiola, Gaetano, Felici, Belotti. Squalificati: Mina. Diffidati: Esposito.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Il Parma di Carlos Cuesta ospita il Cagliari di Fabio Pisacane in occasione dell'anticipo che apre la 27esima giornata di Serie A. I ducali sono reduci da tre vittorie consecutive, l'ultima delle quali a San Siro contro il Milan di Allegri. I sardi, dal canto loro, arrivano dal pareggio a reti bianche con la Lazio di Maurizio Sarri.

Parma-Cagliari, l'orario

Parma-Cagliari andrà in scena oggi, venerdì 27 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio "Ennio Tardini" di Parma.

Dove vedere Parma-Cagliari in diretta tv

Parma-Cagliari sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Parma-Cagliari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale dell'anticipo di Serie A in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, la classifica aggiornataIl calendario della Serie A
1
Dove vedere Parma-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Cuesta e Pisacane

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS