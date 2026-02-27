Parma-Cagliari diretta, segui la sfida di Serie A. Campionato oggi LIVE
Una sfida che vale tanto, tantissimo. Parma-Cagliari è la sfida salvezza che accende la serata del Tardini. Sarà un appuntamento fondamentale soprattutto per i sardi di Pisacane, attardati di tre punti in classifica rispetto ai ducali e per questo chiamati ad una grande prestazione per tenere lontano il fiato sul collo che potrebbero cominciare a soffiare le inseguitrici in zona retrocessione. Il Parma di Cuesta è in un momento di forma ottimale con ben tre vittorie consecutive e un solo gol subito negli ultimi 270 minuti. Segui la sfida insieme a noi.
20:02
Le formazioni ufficiali
Ecco le scelte ufficiali di Cuesta e Pisacane:
Parma (5-3-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti, Britscghi, Bernabe; Keita, Ordonez, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All: Cuesta
Cagliari (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, J. Rodriguez, Obert; Adopo, Liteta, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, S. Esposito All: Pisacane
19:36
Chi sarà l'arbitro della partita
A dirigere il match è stato designato l'arbitro Luca Massimi, della sezione di Termoli. Assistenti Fabiano Preti e Claudio Barone. Quarto uomo Giuseppe Collu. Al Var Antonio Giua con l'assistente Var, Paolo Mazzoleni.