Parma-Cagliari diretta, segui la sfida di Serie A. Campionato oggi LIVE

Una sfida che vale tanto, tantissimo. Parma-Cagliari è la sfida salvezza che accende la serata del Tardini. Sarà un appuntamento fondamentale soprattutto per i sardi di Pisacane, attardati di tre punti in classifica rispetto ai ducali e per questo chiamati ad una grande prestazione per tenere lontano il fiato sul collo che potrebbero cominciare a soffiare le inseguitrici in zona retrocessione. Il Parma di Cuesta è in un momento di forma ottimale con ben tre vittorie consecutive e un solo gol subito negli ultimi 270 minuti. Segui la sfida insieme a noi.