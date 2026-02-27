Corriere dello Sport.it
venerdì 27 febbraio 2026
Parma-Cagliari diretta, segui la sfida di Serie A. Campionato oggi LIVE

Parma-Cagliari diretta, segui la sfida di Serie A. Campionato oggi LIVE

In scena l'anticipo della ventisettesima giornata tra la squadra di Cuesta e quella di Pisacane: segui la sfida salvezza al Tardini minuto per minuto
Una sfida che vale tanto, tantissimo. Parma-Cagliari è la sfida salvezza che accende la serata del Tardini. Sarà un appuntamento fondamentale soprattutto per i sardi di Pisacane, attardati di tre punti in classifica rispetto ai ducali e per questo chiamati ad una grande prestazione per tenere lontano il fiato sul collo che potrebbero cominciare a soffiare le inseguitrici in zona retrocessione. Il Parma di Cuesta è in un momento di forma ottimale con ben tre vittorie consecutive e un solo gol subito negli ultimi 270 minuti. Segui la sfida insieme a noi.

Le formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali di Cuesta e Pisacane:

Parma (5-3-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti, Britscghi, Bernabe; Keita, Ordonez, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All: Cuesta

Cagliari (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, J. Rodriguez, Obert; Adopo, Liteta, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, S. Esposito All: Pisacane

Chi sarà l'arbitro della partita

A dirigere il match è stato designato l'arbitro Luca Massimi, della sezione di Termoli. Assistenti Fabiano Preti e Claudio Barone. Quarto uomo Giuseppe Collu. Al Var Antonio Giua con l'assistente Var, Paolo Mazzoleni.

Stadio Tardini - Parma

