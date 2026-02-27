Corriere dello Sport.it
Anticipi e posticipi Serie A, quando si giocheranno il derby di Milano e Genoa-Roma

La Lega ha reso noto il programma dalla 28esima alla 30esima giornata del campionato italiano: data e orario delle sfide
Serie A

La Lega Serie A ha reso noto il programma dalla 28esima alla 30sima giornata. Diverse le sfide interessanti a partire dal ventottesimo turno di campionato. In primis il derby di Milano tra Milan e Inter, che potrebbe definitivamente chiudere la corsa scudetto: si giocherà domenica 8 marzo alle 20:45. Occhi puntati anche sulla sfida tra Genoa e Roma a Marassi: dopo la gara d'andata, De Rossi ritrova i giallorossi di Gasperini si sfideranno domenica 8 marzo alle 18.

Serie A, il programma della 28esima giornata

Di seguito il programma completo della 28esima giornata di Serie A:

  • Napoli-Torino (venerdì 6 marzo, ore 20:45). Diretta tv: DAZN
  • Cagliari-Como (sabato 7 marzo, ore 15). Diretta tv: DAZN
  • Atalanta-Udinese (sabato 7 marzo, ore 18). Diretta tv: DAZN
  • Juventus-Pisa (sabato 7 marzo, ore 20:45). Diretta tv: DAZN/SKY
  • Lecce-Cremonese (domenica 8 marzo, ore 12:30). Diretta tv: DAZN
  • Bologna-Verona (domenica 8 marzo, ore 15). Diretta tv: DAZN
  • Fiorentina-Parma (domenica 8 marzo, ore 15). Diretta tv: DAZN
  • Genoa-Roma (domenica 8 marzo, ore 18). Diretta tv: DAZN/SKY
  • Milan-Inter (domenica 8 marzo, ore 20:45). Diretta tv: DAZN
  • Lazio-Sassuolo (lunedì 9 marzo, ore 20:45). Diretta tv: DAZN/SKY

Serie A, il programma della 29esima giornata

Il programma completo della 29esima giornata di Serie A:

  • Torino-Parma (venerdì 13 marzo, ore 20.45). Diretta tv: DAZN/SKY
  • Inter-Atalanta (sabato 14 marzo, ore 15). Diretta tv: DAZN
  • Napoli-Lecce (sabato 14 marzo, ore 18). Diretta tv: DAZN
  • Udinese-Juventus (sabato 14 marzo, ore 20:45). Diretta tv: DAZN/SKY
  • Verona-Genoa (domenica 15 marzo, ore 12:30). Diretta tv: DAZN
  • Pisa-Cagliari (domenica 15 marzo, ore 15). Diretta tv: DAZN
  • Sassuolo-Bologna (domenica 15 marzo, ore 15). Diretta tv: DAZN
  • Como-Roma (domenica 15 marzo, ore 18). Diretta tv: DAZN/SKY
  • Lazio-Milan (domenica 15 marzo, ore 20:45). Diretta tv: DAZN
  • Cremonese-Fiorentina (lunedì 16 marzo, ore 20:45). Diretta tv: DAZN

Serie A, il programma della 30esima giornata

Il programma completo della 30esima giornata di Serie A:

  • Cagliari-Napoli (venerdì 20 marzo, ore 18:30). Diretta tv: DAZN
  • Genoa-Udinese (venerdì 20 marzo, ore 20:45). Diretta tv: DAZN/SKY
  • Parma-Cremonese (sabato 21 marzo, ore 15). Diretta tv: DAZN
  • Milan-Torino (sabato 21 marzo, ore 18). Diretta tv: DAZN
  • Juventus-Sassuolo (sabato 21 marzo, ore 20:45). Diretta tv: DAZN/SKY
  • Como-Pisa (domenica 22 marzo, ore 12:30). Diretta tv: DAZN
  • Atalanta-Verona (domenica 22 marzo, ore 15). Diretta tv:  DAZN
  • Bologna-Lazio (domenica 22 marzo, ore 15). Diretta tv. DAZN
  • Roma-Lecce (domenica 22 marzo, ore 18). Diretta tv: DAZN/SKY
  • Fiorentina-Inter (domenica 22 marzo, ore 20:45). Diretta tv: DAZN

