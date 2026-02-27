Anticipi e posticipi Serie A, quando si giocheranno il derby di Milano e Genoa-Roma

La Lega Serie A ha reso noto il programma dalla 28esima alla 30sima giornata. Diverse le sfide interessanti a partire dal ventottesimo turno di campionato. In primis il derby di Milano tra Milan e Inter, che potrebbe definitivamente chiudere la corsa scudetto: si giocherà domenica 8 marzo alle 20:45. Occhi puntati anche sulla sfida tra Genoa e Roma a Marassi: dopo la gara d'andata, De Rossi ritrova i giallorossi di Gasperini si sfideranno domenica 8 marzo alle 18.