Dove vedere Verona-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Verona-Napoli, l'orario

Verona-Napoli andrà in scena oggi, sabato 28 febbraio, alle ore 18 allo stadio "Bentegodi" di Verona.

Dove vedere Verona-Napoli in diretta tv

Verona-Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Verona-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, mentre è accessibile su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Verona-Napoli in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.