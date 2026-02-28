Corriere dello Sport.it
sabato 28 febbraio 2026
Dove vedere Verona-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

La squadra di Antonio Conte fa visita all'Hellas di Paolo Sammarco in occasione della 27esima giornata di Serie A: le probabili scelte dei due allenatori
Allo stadio "Bentegodi" si affrontano il Verona di Paolo Sammarco e il Napoli di Antonio Conte, in occasione della sfida valevole per la 27esima giornata di Serie A. Reduci dal ko di Bergamo, i campioni d'Italia in carica vogliono subito tornare alla vittoria contro la squadra che chiude attualmente la classifica con 15 punti all'attivo.

Verona-Napoli, l'orario

Verona-Napoli andrà in scena oggi, sabato 28 febbraio, alle ore 18 allo stadio "Bentegodi" di Verona.

Dove vedere Verona-Napoli in diretta tv

Verona-Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Verona-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, mentre è accessibile su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Verona-Napoli in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Sammarco e Conte

H. VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa Akpro, Harroui, Frese; Sarr, Bowie. Allenatore: Sammarco.

A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 2 Oyegoke, 19 Slotsager, 6 Valentini, 70 Fallou, 63 Gagliardini, 41 Isaac, 25 Mosquera, 90 Vermesan.

Indisponibili: Belghali, Bernede, Lirola, Serdar, Suslov. Squalificati: Al-Musrati, Orban. Diffidati: Orban.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.

A disposizione: 32 Milinkovic-Savic, 14 Contini, 3 Gutierrez, 6 Gilmour, 9 Lukaku, 17 Olivera, 23 Giovane, 30 Mazzocchi, 95 Prisco, 98 De Chiara.

Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, Neres, Rrahmani, McTominay. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

