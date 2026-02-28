Verona-Napoli diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

Il sabato della 27ª giornata di Serie A vede il Napoli in campo al Bentegodi per sfidare l'Hellas Verona . Gli azzurri di Conte sono pronti ad un'altra trasferta dopo il discusso ko contro l'Atalanta , che ha frenato nuovamente la scalata in classifica e scatenato ulteriori polemiche arbitrali . Il Napoli contro il Verona va a caccia di riscatto e soprattutto di punti per restare in zona Champions e difendersi dalla tanta concorrenza. Fischio d'inizio alle ore 18: segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

17:45

Verona-Napoli, tra poco si parte

Ultimi minuti di riscaldamento per le due squadre, con i giocatori che stanno iniziando a rientrare negli spogliatoi. Tra un quarto d'ora il fischio d'inizio dell'arbitro Colombo che darà il via a Hellas Verona-Napoli.

17:31

Sammarco ci crede: "Tiriamo fuori il carattere"

"Dobbiamo dimostrare temperamento e voglia di fare, dobbiamo fare punti e contro un Napoli forte dobbiamo tirare fuori il carattere. Mi aspetto tanto dai giocatori esperti, che possono aiutare gli altri a capire i momenti della partita. Non dobbiamo disunirci: vogliamo mettere in difficoltà una formazione così forte. Il Napoli ha cambiato il proprio approccio, lasciargli spazio sarebbe controproducente". Così Sammarco, il tecnico del Verona, nel pre-partita ai microfoni di Dazn.

17:27

Conte: "Ci stiamo giocando il futuro. Anguissa? Non lo so..."

Così Antonio Conte ai microfoni di Dazn nel pre-partita: "Nell'ultimo periodo non abbiamo mai sbagliato l'atteggiamento. L'atteggiamento deve essere quello giusto anche in questa partita. In dodici partite dobbiamo scrivere il nostro futuro. Ho cambiato i due quinti perché prima della partita con l'Atalanta Mazzocchi e Gutierrez stavano molto meglio. Dovremo cercare la partita fin da subito. Anguissa? Non lo so quanto tempo ci potrà mettere per rientrare, il fatto che è ritornato in gruppo gli dà la possibilità di guadagnare a livello di autostima e sicurezza. Non giocheranno i nomi, giocherà chi mi dà più garanzie da qui alla fine. Ci stiamo giocando il futuro. Cercherò di fare le scelte migliori. Non sceglierò i nomi".

17:25

Verona-Napoli, Beukema: "Sento la fiducia"

Così Beukema nel pre-partita ai microfoni di Dazn: "Sento la fiducia e vorrei dare il mio massimo, migliorandomi dopo ogni gara e ogni allenamento. In questo momento mi sento bene e pronto per aiutare la squadra sempre. Abbiamo lavorato tutta la settimana bene e preparato al meglio la gara contro il Verona, cercheremo di creare più occasioni chiave durante la gara".

17:17

Napoli, Conte punta ancora su Alisson Santos

Seconda partita da titolare consecutiva per Alisson Santos, che prenderà nuovamente posto insieme a Vergara alle spalle di Hojlund. Il brasiliano sta convincendo Conte con le sue ultime prestazioni.

17:10

Napoli, Giovane è pronto al decollo: cosa farà Conte

Per Giovane il Bentegodi sarà già teatro di ricordi e magari un pizzico di nostalgia: dopo i mesi in discesa al Verona ora vuole confermarsi al Napoli. Ecco la strategia di Conte. LEGGI QUI

17:02

Hellas Verona, la formazione ufficiale di Sammarco

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr. Allenatore: Sammarco.

17:01

Napoli, la formazione ufficiale di Conte

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.

16:55

Napoli, la situazione in classifica dopo la vittoria del Como

Intanto arriva il triplice fischio dallo Stadio Sinigaglia: il Como vince e si avvicina ancora di più alla zona Champions, il Napoli deve guardarsi le spalle. Ecco la situazione. LA CLASSIFICA AGGIORNATA

16:50

Verona-Napoli, curiosità e statistiche del match

Numeri, dati e curiosità della sfida tra l'Hellas Verona e il Napoli: ecco le migliori.