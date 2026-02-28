Verona-Napoli diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE
Il sabato della 27ª giornata di Serie A vede il Napoli in campo al Bentegodi per sfidare l'Hellas Verona. Gli azzurri di Conte sono pronti ad un'altra trasferta dopo il discusso ko contro l'Atalanta, che ha frenato nuovamente la scalata in classifica e scatenato ulteriori polemiche arbitrali. Il Napoli contro il Verona va a caccia di riscatto e soprattutto di punti per restare in zona Champions e difendersi dalla tanta concorrenza. Fischio d'inizio alle ore 18: segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
17:45
Verona-Napoli, tra poco si parte
Ultimi minuti di riscaldamento per le due squadre, con i giocatori che stanno iniziando a rientrare negli spogliatoi. Tra un quarto d'ora il fischio d'inizio dell'arbitro Colombo che darà il via a Hellas Verona-Napoli.
17:31
Sammarco ci crede: "Tiriamo fuori il carattere"
"Dobbiamo dimostrare temperamento e voglia di fare, dobbiamo fare punti e contro un Napoli forte dobbiamo tirare fuori il carattere. Mi aspetto tanto dai giocatori esperti, che possono aiutare gli altri a capire i momenti della partita. Non dobbiamo disunirci: vogliamo mettere in difficoltà una formazione così forte. Il Napoli ha cambiato il proprio approccio, lasciargli spazio sarebbe controproducente". Così Sammarco, il tecnico del Verona, nel pre-partita ai microfoni di Dazn.
17:27
Conte: "Ci stiamo giocando il futuro. Anguissa? Non lo so..."
Così Antonio Conte ai microfoni di Dazn nel pre-partita: "Nell'ultimo periodo non abbiamo mai sbagliato l'atteggiamento. L'atteggiamento deve essere quello giusto anche in questa partita. In dodici partite dobbiamo scrivere il nostro futuro. Ho cambiato i due quinti perché prima della partita con l'Atalanta Mazzocchi e Gutierrez stavano molto meglio. Dovremo cercare la partita fin da subito. Anguissa? Non lo so quanto tempo ci potrà mettere per rientrare, il fatto che è ritornato in gruppo gli dà la possibilità di guadagnare a livello di autostima e sicurezza. Non giocheranno i nomi, giocherà chi mi dà più garanzie da qui alla fine. Ci stiamo giocando il futuro. Cercherò di fare le scelte migliori. Non sceglierò i nomi".
17:25
Verona-Napoli, Beukema: "Sento la fiducia"
Così Beukema nel pre-partita ai microfoni di Dazn: "Sento la fiducia e vorrei dare il mio massimo, migliorandomi dopo ogni gara e ogni allenamento. In questo momento mi sento bene e pronto per aiutare la squadra sempre. Abbiamo lavorato tutta la settimana bene e preparato al meglio la gara contro il Verona, cercheremo di creare più occasioni chiave durante la gara".
17:17
Napoli, Conte punta ancora su Alisson Santos
Seconda partita da titolare consecutiva per Alisson Santos, che prenderà nuovamente posto insieme a Vergara alle spalle di Hojlund. Il brasiliano sta convincendo Conte con le sue ultime prestazioni.
17:10
Napoli, Giovane è pronto al decollo: cosa farà Conte
Per Giovane il Bentegodi sarà già teatro di ricordi e magari un pizzico di nostalgia: dopo i mesi in discesa al Verona ora vuole confermarsi al Napoli. Ecco la strategia di Conte. LEGGI QUI
17:02
Hellas Verona, la formazione ufficiale di Sammarco
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr. Allenatore: Sammarco.
17:01
Napoli, la formazione ufficiale di Conte
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.
16:55
Napoli, la situazione in classifica dopo la vittoria del Como
Intanto arriva il triplice fischio dallo Stadio Sinigaglia: il Como vince e si avvicina ancora di più alla zona Champions, il Napoli deve guardarsi le spalle. Ecco la situazione. LA CLASSIFICA AGGIORNATA
16:50
Verona-Napoli, curiosità e statistiche del match
Numeri, dati e curiosità della sfida tra l'Hellas Verona e il Napoli: ecco le migliori.
16:45
Il Napoli attende con ansia il ritorno dei 'Fab Four'
Nessuna sorpresa nella lista convocati di Conte per la trasferta al Bentegodi. Alcuni giocatori chiave, però, si stanno riprendendo dagli infortuni e potrebbero tornare presto in campo: ecco chi sono e le loro condizioni. LEGGI QUI
16:40
Verona-Napoli, all'andata è finita in pareggio
Hellas Verona e Napoli si sono già sfidate qualche settimana fa, più precisamente il 7 gennaio, con un sorprendente 2-2 al Maradona, agguantato dagli azzurri nel finale con la rete di Di Lorenzo dopo un primo tempo shock chiuso con gli ospiti sul 2-0.
16:36
Hellas Verona in piena crisi: la situazione
Ad inizio mese l'Hellas Verona ha deciso per l'esonero di Zanetti e Paolo Sammarco come nuovo allenatore. Il cambio in panchina, però, non ha portato i risultati sperati: solo un punto nelle ultime tre partite e ultimo posto in classifica insieme al Pisa (15 punti). È un Verona in piena crisi ad accogliere il Napoli al Bentegodi.
16:34
Napoli, solo un punto nelle ultime due giornate
Dopo due vittorie di fila contro Fiorentina e Genoa, il Napoli ha frenato nelle ultime due giornate di campionato: un pareggio per 2-2 contro la Roma e il ko in rimonta contro l'Atalanta hanno permesso alle inseguitrici di avvicinarsi tanto agli azzurri, chiamati a conquistare punti preziosi oggi.
16:32
Hellas Verona-Napoli, le probabili formazioni
H. VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa Akpro, Harroui, Frese; Sarr, Bowie. Allenatore: Sammarco.
A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 2 Oyegoke, 19 Slotsager, 6 Valentini, 70 Fallou, 63 Gagliardini, 41 Isaac, 25 Mosquera, 90 Vermesan.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.
A disposizione: 32 Milinkovic-Savic, 14 Contini, 3 Gutierrez, 6 Gilmour, 9 Lukaku, 17 Olivera, 23 Giovane, 30 Mazzocchi, 95 Prisco, 98 De Chiara.
16:30
Verona-Napoli, gli azzurri di Conte a caccia di riscatto
Il Napoli di Conte si presenta al Bentegodi di Verona con un solo punto raccolto nelle ultime due giornate (pareggio contro la Roma e sconfitta in rimonta contro l'Atalanta): gli azzurri voglio riscattarsi contro una squadra in forte crisi. Aggiornamenti e novità in tempo reale sul corrieredellosport.it
