Conte: "Lukaku sta soffrendo. Futuro? Io penso al presente, poi..."

Così invece Conte ha risposto a una domanda sul suo futuro alla guida del Napoli : "Io ho ancora un altro anno di contratto e stiamo pensando al presente per prepararci il miglior futuro possibile e quindi giocare la Champions, anche se ci sarà da lottare perché in tanti la vogliono e in tante ora sono in una situazione migliore della nostra. Noi sappiamo il rischio che corriamo, perché stiamo raschiando il fondo del barile, ma lotteremo fino alla fine. Oggi ci prendiamo questi tre punti - ha chiosato il tecnico azzurro - sapendo che possiamo fare molto meglio".

Conte in conferenza sul rischio di restare senza Europa

Queste invece le dichiarazioni di Conte in conferenza stampa: "Nel primo tempo l'abbiamo gestita, facendo circolare la palla molto lentamente. Queste però sono partite in cui l'episodio può rivoltarti tutto contro e avevo avvisato la squadra all'intervallo. Poi siamo stati bravi a ritrovare l'equilibrio e a prenderci una vittoria importantissima. Non mollare fino alla fine è stata una cosa importante, al tempo stesso però siamo stati anche un po' fortunati nel segnare al 96'. Ora dobbiamo continuare per costruirci il nostro futuro nelle prossime 11 partite, perché con 6-7 squadre in corsa il rischio è anche quello di dover giocare l'Europa League, la Conference o di dover affrontare addirittura un anno senza Europa".

Il tecnico azzurro prudente sul rientro di De Bruyne

Una domanda per il tecnico azzurro è arrivata anche su De Bruyne, vicino al rientro dopo il lungo stop per infortunio: "È tornato in buona condizione e nei prossimi giorni dovrebbe ricominciare ad allenarsi con noi - ha detto Conte -, ma sarà una situazione da gestire. In questo finale però, più che al nome, guarderò all'affidabilità. Avrò ogni volta una settimana per fare le scelte migliori per il bene del Napoli".