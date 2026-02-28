Dove vedere Inter-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario
Inter-Genoa, l'orario
Inter-Genoa è in programma oggi, sabato 28 febbraio, alle ore 20:45, allo stadio San Siro di Milano.
Dove vedere Inter-Genoa in diretta tv
Inter-Genoa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Inter-Genoa sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).
Inter-Genoa, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Milan-Parma anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Chivu e De Rossi
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Bonny. Allenatore: Chivu
A diposizione: 12 Di Gennaro, 13 J.Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 2 Dumfries, 36 Darmian, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 16 Frattesi, 17 Diouf, 94 P.Esposito, 53 Lavelli.
Indisponibili: Lautaro Martinez.
Squalificati: Bastoni.
Diffidati: -.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Baldanzi, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
A disposizione: 1 Leali, 39 Sommariva, 20 Sabelli, 73 Masini, 70 Cornet, 14 Onana, 13 Zatterstrom, 4 Amorim, 18 Ekuban, 10 Messias, 21 Ekhator.
Indisponibili: Norton Cuffy, Otoa.
Squalificati: -.
Diffidati: Marcandalli, Masini.
