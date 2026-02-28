Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 28 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Live
Inter
Inter
Genoa
Genoa
20:45
Serie A - 28.02.2026
Stadio Giuseppe Meazza

Inter
20:45
Genoa

Inter-Genoa diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

A San Siro la gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A tra i nerazzurri di Chivu e i rossoblù di De Rossi: aggiornamenti in tempo reale
Inter-Genoa chiude il quadro delle gare del sabato valide per la ventisettesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Chivu vanno a caccia del pronto riscatto dopo l'eliminazione ai playoff di Champions League per mano dei norvegesi del Bodo Glimt e danno la caccia alla settima vittoria consecutiva in campionato per portarsi momentaneamente a +13 dal Milan secondo in classifica. L'obiettivo dei rossoblù di De Rossi è inanellare il terzo risultato utile consecutivo dopo il pareggio in trasferta con la Cremonese (0-0) e la vittoria casalinga sul Torino (3-0) per guadagnare punti sulla zona retrocessione approfittando della sconfitta del Lecce a Como (3-1). Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

20:09

De Rossi prima di Inter-Genoa: "Non dobbiamo accontentarci, dietro si corre"

De Rossi prima di Inter-Genoa: "La mentalità deve essere quella di non accontentarsi perché abbiamo vinto una partita. Si dice che queste non sono partite in cui prendere punti, e quindi: quali sono? Questo è uno stadio e una gara dove prendere i punti. Le altre corrono dietro".

20:00

In attesa di Inter-Genoa, vittoria in extremis del Napoli a Verona

In attesa del fischio d'inizio di Inter-Genoa, da segnalare la vittoria in extremis del Napoli a Verona grazie a un gol dell'ex nerazzurro Lukaku al 96'. RIVIVI LA DIRETTA

19:46

Inter-Genoa, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Inter-Genoa.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. A disposizione: Di Gennaro, Matinez, Dumfries, Sucic, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Bisseck, Carmina, Lavelli, Esposito
Allenatore: Chivu.

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martín; Baldanzi; Vitinha, Colombo. A disposizione: Leali, Siegrist, Sommariva, Amorim, Messias, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Cornet, Masini, Doucoure. Allenatore: De Rossi.

19:45

Cresce l'attesa a San Siro per Inter-Genoa

Un'ora al calcio d'inizio di Inter-Genoa, lo stadio va riempiendosi.

19:35

Inter-Genoa, le quote dei bookie

Inter-Genoa, le quote dei bookmakers. LEGGI TUTTO

19:30

Inter, la probabile formazione di Chivu contro il Genoa

Inter-Genoa, la probabile formazione di Chivu. SFOGLIA LA GALLERY

19:25

Dove vedere Inter-Genoa in tv

Dove vedere Inter-Genoa in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO

19:20

Le curiosità prepartita su Inter-Genoa

Tutte le curiosità prepartita su Inter-Genoa (Fonte: Opta).

19:16

Inter-Genoa, alle 20:45 il calcio d'inizio

Alle 20:45 il fischio d'inizio di Inter-Genoa, valida per la ventisettesima giornata di Serie A.

Stadio Giuseppe Meazza - Milano

 

Inter-Genoa

