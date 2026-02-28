Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 28 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

De Rossi e il gol di Dimarco alla Totti: "Ma quello di Francesco..."

Dopo la sconfitta per 2-0 del suo Genoa contro l'Inter, il tecnico dei rossoblù si è soffermato sulla rete che ha sbloccato la sfida a San Siro
2 min
TagsDe RossiInter-GenoaTotti
Genoa

Genoa

Tutte le notizie sulla squadra

"Il gol di Dimarco come quello di Totti contro la Samp? Il gol di Totti lo lascerei nell'olimpo dei gol più belli, ma Dimarco ha fatto un grandissimo gol". Così Daniele De Rossi in diretta su Dazn dopo Inter-Genoa 2-0 commentando il sinistro al volo con cui Dimarco ha sbloccato la sfida a San Siro, valida per la ventisettesima giornata di Serie A.

De Rossi dopo Inter-Genoa: "Chivu sta facendo un lavoro incredibile"

Soffermandosi sul match a San Siro e sulla sfida con Chivu, De Rossi ha aggiunto e concluso: "Soddisfatti quando perdi è difficile, però, ci sono spunti positivi. Davanti c'era una squadra molto più forte di noi, abbiamo preso quel rigore quando avevamo messo fuori la testa. Per fare punti qui devi essere perfetto, non devi concedere niente. Se vincono tutte queste partite un motivo ci sarà. Oggi erano feriti nell'orgoglio e hanno fatto una grande partita. Quando affronti l'Inter è sempre dura, Chivu sta facendo un lavoro incredibile. Ho provato a rovinargli la festa stasera. Ha ereditato una squadra molto forte, ma con un grande gioco li sta conducendo ad un titolo meritato. Non me lo aspettavo, fino a qualche anno fa allenava i giovani e io il collaboratore in Nazionale".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Genoa

Da non perdere

Inter-Genoa 2-0Serie A, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS