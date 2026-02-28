De Rossi e il gol di Dimarco alla Totti: "Ma quello di Francesco..."
"Il gol di Dimarco come quello di Totti contro la Samp? Il gol di Totti lo lascerei nell'olimpo dei gol più belli, ma Dimarco ha fatto un grandissimo gol". Così Daniele De Rossi in diretta su Dazn dopo Inter-Genoa 2-0 commentando il sinistro al volo con cui Dimarco ha sbloccato la sfida a San Siro, valida per la ventisettesima giornata di Serie A.
De Rossi dopo Inter-Genoa: "Chivu sta facendo un lavoro incredibile"
Soffermandosi sul match a San Siro e sulla sfida con Chivu, De Rossi ha aggiunto e concluso: "Soddisfatti quando perdi è difficile, però, ci sono spunti positivi. Davanti c'era una squadra molto più forte di noi, abbiamo preso quel rigore quando avevamo messo fuori la testa. Per fare punti qui devi essere perfetto, non devi concedere niente. Se vincono tutte queste partite un motivo ci sarà. Oggi erano feriti nell'orgoglio e hanno fatto una grande partita. Quando affronti l'Inter è sempre dura, Chivu sta facendo un lavoro incredibile. Ho provato a rovinargli la festa stasera. Ha ereditato una squadra molto forte, ma con un grande gioco li sta conducendo ad un titolo meritato. Non me lo aspettavo, fino a qualche anno fa allenava i giovani e io il collaboratore in Nazionale".