De Rossi e il gol di Dimarco alla Totti: "Ma quello di Francesco..."

De Rossi dopo Inter-Genoa: "Chivu sta facendo un lavoro incredibile"

Soffermandosi sul match a San Siro e sulla sfida con Chivu, De Rossi ha aggiunto e concluso: "Soddisfatti quando perdi è difficile, però, ci sono spunti positivi. Davanti c'era una squadra molto più forte di noi, abbiamo preso quel rigore quando avevamo messo fuori la testa. Per fare punti qui devi essere perfetto, non devi concedere niente. Se vincono tutte queste partite un motivo ci sarà. Oggi erano feriti nell'orgoglio e hanno fatto una grande partita. Quando affronti l'Inter è sempre dura, Chivu sta facendo un lavoro incredibile. Ho provato a rovinargli la festa stasera. Ha ereditato una squadra molto forte, ma con un grande gioco li sta conducendo ad un titolo meritato. Non me lo aspettavo, fino a qualche anno fa allenava i giovani e io il collaboratore in Nazionale".