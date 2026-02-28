Como-Lecce diretta Serie A: risultato in tempo reale e aggiornamenti LIVE
Il sabato della ventisettesima giornata di Serie A si apre al Sinigaglia. Il Como di Fabregas, reduce dalla vittoria dell'Allianz Stadium contro la Juventus, cercherà di continuare a inseguire l'Europa nella sfida contro il Lecce di Di Francesco, alla ricerca di punti importanti per la salvezza. Segui la sfida in diretta della partita su CorriereDelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
15:02
1' - Como-Lecce: al via alla partita!
Inizia la partita tra il Como e il Lecce. Primo possesso della squadra di Fabregas.
14:57
Sciarpata del Sinigaglia
Il pubblico del Sinigaglia ha riservato una sciarpata al momento dell'ingresso in campo delle due squadre
14:50
Fabregas: "Nico Paz fuori? Scelta tecnica"
Cesc Fabregas, allenatore del Como, ai microfoni di DAZN: "Nico Paz in panchina? Una scelta tecnica. Tutto qui. Non dipende dalle tante gare. Sta bene. Lavoriamo giorno dopo giorno, nel calcio si sbaglia a guardare troppo lontano. Non c'è tempo,ogni gara cambia la dinamica. Il calcio è così. Siamo preoccupati solo sul Lecce. Una partita importantissima per noi".
14:42
Lecce, Trinchera: "Partita proibitiva, ma siamo consapevoli delle nostre forze"
Il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, ai microfoni di DAZN: "Abbiamo una partita proibitiva, ma siamo consapevoli delle nostre forse. Sappiamo che è difficile, ma guardiamo la gara di oggi piuttosto che quelle che restano. Difesa a tre? Non improvvisiamo nulla. Il mister è da tempo che ci lavora. Certo, con il Como è difficile trovare la chiave giusta. Conta la prestazione del gruppo".
14:23
Como, la formazione ufficiale. Nico Paz in panchina
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Caqueret, Jesus Rodriguez; Dovuikas.
14:15
La formazione del Lecce
LECCE (3-5-2): Falcone; Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Veiga, Coulibaly, Ramadani, Gandelman, Gallo; Banda, Cheddira.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Sala, Fofana, Ngom, N’Dri, Perez, Helgason, Jean, Sottil, Marchwinski, Pierotti, Stulic
14:04
All'andata tris del Como al Via del Mare
Nella gara di andata, giocata al Via del Mare il 27 dicembre, il Como vinse per 3-0 grazie alle reti di Nico Paz, Ramon e Douvikas.
13:53
Como per l'Europa, Lecce per la salvezza
Con un successo il Como supererebbe momentaneamente la Juventus in classifica. Il Lecce scavalcherebbe Cremonese e Fiorentina, in attesa delle loro partite. CLICCA QUI PER LEGGERE LA CLASSIFICA
13:41
Manca sempre meno al fischio d'inizio
La sfida tra il Como e il Lecce avrà il fischio d'inizio alle 15:00 allo stadio Sinigaglia.