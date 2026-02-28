Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 28 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Como
Como
    Lecce
    Lecce
      0 - 0
      2' 1° tempo
      Serie A - 28.02.2026
      Giuseppe Sinigaglia

      Arbitro Francesco Fourneau
      Como
      0 - 0
      2' 1° tempo
      Lecce

      Como-Lecce diretta Serie A: risultato in tempo reale e aggiornamenti LIVE

      Gli uomini di Fabregas vogliono consolidare la propria posizione, quelli di Di Francesco alla ricerca di punti salvezza
      4 min
      Aggiorna

      Il sabato della ventisettesima giornata di Serie A si apre al Sinigaglia. Il Como di Fabregas, reduce dalla vittoria dell'Allianz Stadium contro la Juventus, cercherà di continuare a inseguire l'Europa nella sfida contro il Lecce di Di Francesco, alla ricerca di punti importanti per la salvezza. Segui la sfida in diretta della partita su CorriereDelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

       

      15:02

      1' - Como-Lecce: al via alla partita!

      Inizia la partita tra il Como e il Lecce. Primo possesso della squadra di Fabregas.

      14:57

      Sciarpata del Sinigaglia

      Il pubblico del Sinigaglia ha riservato una sciarpata al momento dell'ingresso in campo delle due squadre

      14:50

      Fabregas: "Nico Paz fuori? Scelta tecnica"

      Cesc Fabregas, allenatore del Como, ai microfoni di DAZN: "Nico Paz in panchina? Una scelta tecnica. Tutto qui. Non dipende dalle tante gare. Sta bene. Lavoriamo giorno dopo giorno, nel calcio si sbaglia a guardare troppo lontano. Non c'è tempo,ogni gara cambia la dinamica. Il calcio è così. Siamo preoccupati solo sul Lecce. Una partita importantissima per noi".

      14:42

      Lecce, Trinchera: "Partita proibitiva, ma siamo consapevoli delle nostre forze"

      Il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, ai microfoni di DAZN: "Abbiamo una partita proibitiva, ma siamo consapevoli delle nostre forse. Sappiamo che è difficile, ma guardiamo la gara di oggi piuttosto che quelle che restano. Difesa a tre? Non improvvisiamo nulla. Il mister è da tempo che ci lavora. Certo, con il Como è difficile trovare la chiave giusta. Conta la prestazione del gruppo".

      14:23

      Como, la formazione ufficiale. Nico Paz in panchina

      COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Caqueret, Jesus Rodriguez; Dovuikas. 

      14:15

      La formazione del Lecce

      LECCE (3-5-2): Falcone; Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Veiga, Coulibaly, Ramadani, Gandelman, Gallo; Banda, Cheddira.
      A disposizione: Fruchtl, Samooja, Sala, Fofana, Ngom, N’Dri, Perez, Helgason, Jean, Sottil, Marchwinski, Pierotti, Stulic

      14:04

      All'andata tris del Como al Via del Mare

      Nella gara di andata, giocata al Via del Mare il 27 dicembre, il Como vinse per 3-0 grazie alle reti di Nico Paz, Ramon e Douvikas. 

      13:53

      Como per l'Europa, Lecce per la salvezza

      Con un successo il Como supererebbe momentaneamente la Juventus in classifica. Il Lecce scavalcherebbe Cremonese e Fiorentina, in attesa delle loro partite. CLICCA QUI PER LEGGERE LA CLASSIFICA

      13:41

      Manca sempre meno al fischio d'inizio

      La sfida tra il Como e il Lecce avrà il fischio d'inizio alle 15:00 allo stadio Sinigaglia.

      Stadio Sinigaglia - Como

      Como-Lecce

