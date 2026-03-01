Corriere dello Sport.it
Dove vedere Torino-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Dove vedere Torino-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Trasferta contro i granata per Cataldi e compagni: tutte le info per seguire la partita in diretta, le probabili formazioni di D'Aversa e Sarri
Dopo l'esonero, di Baroni, inizia l'era D'Aversa a Torino. In un clima tutt'altro che tranquillo, i granata sfidano la Lazio, con una situazione a livello di ambiente molto simile. Entrambe le squadre non vincono da tre giornate, servono i tre punti per provare a uscire da un momento critico.

Torino-Lazio, l'orario

Torino-Lazio andrà in scena oggi, domenica 1 marzo, alle ore 18 allo stadio Olimpico di Torino.

Dove vedere Torino-Lazio in diretta tv

Torino-Lazio sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Torino-Lazio sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Torino-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZNSky Go NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Torino-Lazio anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di D'Aversa e Sarri

TORINO (3-5-2): Paleari; Maripan, Marianucci, Coco; Pedersen, Gineitis, Casadei, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Zapata. A disposizione: 81 Israel, 44 Ismajli, 34 Biraghi, 61 Tameze, 20 Lazaro, 33 Obrador, 14 Anjorin, 77 Ebosse, 4 Prati, 94 Acquah, 8 Ilic, 83 Perciun, 17 Kulenovic, 19 Adams, 92 Njie.
Allenatore: D'Aversa.

Indisponibili: Savva.

Squalificati: Ilkhan.

Diffidati: Aboukhlal.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Lu. Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. A disposizione: 40 Motta, 55 Furlanetto, 4 Patric, 29 Lazzari, 17 Tavares, 7 Dele-Bashiru, 28 Przyborek, 22 Cancellieri, 14 Noslin, 19 Dia. Allenatore: Sarri.

Indisponibili: Maldini, Gila, Hysaj, Basic, Rovella, Pedro, Gigot.

Squalificati: -.

Diffidati: Cancellieri.

