Torino-Lazio diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE
TORINO - Dopo l'esonero di Baroni, inizia l'era D'Aversa in casa Torino. In un clima tutt'altro che tranquillo, i granata sfidano la Lazio, con una situazione a livello di ambiente molto simile. Entrambe le squadre non vincono da tre giornate: servono i tre punti per provare a uscire da un momento critico. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
17:58
Tutto pronto per l'ingresso in campo delle squadre
Ci siamo, le squadre sono pronte a fare il loro ingresso in campo: il colpo d'occhio è quello previsto di spalti spogli per la protesta dei tifosi. A breve il fischio d'inizio.
17:44
Cancellieri scalpita: "Voglio tornare a essere decisivo"
Matteo Cancellieri ritrova la maglia da titolare proprio contro il Torino, che ha rappresentato l'apice di una stagione dai due volti: "Ho passato momenti particolari dopo l'infortunio, ma ora sto bene e voglio cogliere le occasioni come ad inizio stagione. La partita di oggi può darci la spinta giusta per la semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta, sappiamo di dover risolvere un problema in attacco e di dover diventare più incisivi e concreti sotto porta".
17:35
D'Aversa: "Arrivo con grande entusiasmo, c'è da lavorare sulla testa"
Anche D'Aversa nel prepartita fa il punto della situazione in casa granata: "Nonostante la situazione di difficoltà sono arrivato con grande entusiasmo. Ho trovato dei ragazzi che si sentono responsabili di questa situazione, c'è da lavorare sul morale. In questo momento è meglio ragionare su principi semplici".
17:30
Sarri: "Testa al Toro. Emergenza? Normalità..."
Così nel prepartita Sarri: "La nostra testa è alla partita di oggi, fosse rivolta alla prossima con l'Atalanta saremmo già morti. Ne abbiamo sette a casa, ma ormai più che emergenza, quest'anno è normalità. Ratkov al momento è ingiudicabile, ma si sta dimostrando professionale e vedremo nei prossimi mesi, Taylorinvece è più avanti rispetto ai nuovi arrivati e ci sta dando una mano".
17:27
D'Aversa sovverte i pronostici: più sostanza e meno qualità
Con l'arrivo di D'Aversa, le previsioni della vigilia avevano fatto pensare ad un rilancio di Ilic e Casadei tra i titolari, ma il tecnico del Torino ha scelto una formazione più quadrata e di sostanza, con Prati e Gineitis in mediana.
17:24
Sarri rilancia Cancellieri titolare, c'è anche Ratkov
Formazione 'pesata' in vista della semifinale di Coppa Italia per Sarri, che rilancia dal primo minuto Cancellieri, autore di una splendida doppietta nel match d'andata, ultimi acuti di una stagione che poi ha preso un'altra piega, e propone l'oggetto misterioso Ratkov, il centravanti arrivato a gennaio dopo la cessione di Castellanos.
17:19
La formazione del Torino
Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Zapata. All.: D'Aversa
17:17
La formazione della Lazio
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belhayane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Zaccagni, Ratkov. All.: Sarri
17:01
Torino-Lazio, all'andata un pirotecnico pari
Nel match d'andata, che sembra ormai lontanissimo, lo spavaldo Toro baroniano di inizio stagione, dopo aver espugnato l'Olimpico giallorosso, andò vicino al bis in quello biancoceleste. Finì con un pirotecnico 3-3, rimediato in extremis dai padroni di casa, grazie al guizzo di Noslin ed alla freddezza di Cataldi.
16:50
Lazio già proiettata sulla Coppa Italia
In una "stagione maledetta", come l'ha definita Sarri, la Lazio arriva a Torino senza più obiettivi in campionato, se non quello di evitare un piazzamento che la costringerebbe a giocare in estate quella Coppa Italia che oggi come oggi è diventata l'oggetto del desiderio biancoceleste, scorciatoia per l'Europa. Così, la sfida con i granata sarà vissuta e valutata proprio in proiezione della semifinale di andata con l'Atalanta, che si giocherà in uno scenario (desolante) molto simile a quello odierno.
16:42
Toro, si apre il ciclo D'Aversa
In casa granata è stata una settimana turbolenta: alla contestazione della tifoseria si è infatti aggiunto il cambio in panchina, con il doloroso esonero di Marco Baroni, inchiodato dai disastrosi numeri più che dalla percezione, e l'arrivo di Roberto D'Aversa, chiamato a dare subito una sterzata alla stagione, per non rischiare di trovarsi impelagati nella lotta per non retrocedere.
16:35
Torino-Lazio, due popoli in rivolta
L'incredibile coincidenza temporale vede Torino e Lazio 'abbandonate' dai propri tifosi: sia il pubblico granata, che quello biancoceleste (al netto di divieto di trasferte fino a fine stagione), ha scelto di protestare nei confronti delle rispettive proprietà disertando gli spalti.
16:30
Torino-Lazio, tutti le info sul match
La sfida tra granata e biancocelesti, valida per la 27esima giornata di Serie A, è in programma oggi, domenica 1° marzo, alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico 'Grande Torino'.