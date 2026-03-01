Torino-Lazio diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

17:58

Tutto pronto per l'ingresso in campo delle squadre

Ci siamo, le squadre sono pronte a fare il loro ingresso in campo: il colpo d'occhio è quello previsto di spalti spogli per la protesta dei tifosi. A breve il fischio d'inizio.

17:44

Cancellieri scalpita: "Voglio tornare a essere decisivo"

Matteo Cancellieri ritrova la maglia da titolare proprio contro il Torino, che ha rappresentato l'apice di una stagione dai due volti: "Ho passato momenti particolari dopo l'infortunio, ma ora sto bene e voglio cogliere le occasioni come ad inizio stagione. La partita di oggi può darci la spinta giusta per la semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta, sappiamo di dover risolvere un problema in attacco e di dover diventare più incisivi e concreti sotto porta".

17:35

D'Aversa: "Arrivo con grande entusiasmo, c'è da lavorare sulla testa"

Anche D'Aversa nel prepartita fa il punto della situazione in casa granata: "Nonostante la situazione di difficoltà sono arrivato con grande entusiasmo. Ho trovato dei ragazzi che si sentono responsabili di questa situazione, c'è da lavorare sul morale. In questo momento è meglio ragionare su principi semplici".

17:30

Sarri: "Testa al Toro. Emergenza? Normalità..."

Così nel prepartita Sarri: "La nostra testa è alla partita di oggi, fosse rivolta alla prossima con l'Atalanta saremmo già morti. Ne abbiamo sette a casa, ma ormai più che emergenza, quest'anno è normalità. Ratkov al momento è ingiudicabile, ma si sta dimostrando professionale e vedremo nei prossimi mesi, Taylorinvece è più avanti rispetto ai nuovi arrivati e ci sta dando una mano".

17:27

D'Aversa sovverte i pronostici: più sostanza e meno qualità

Con l'arrivo di D'Aversa, le previsioni della vigilia avevano fatto pensare ad un rilancio di Ilic e Casadei tra i titolari, ma il tecnico del Torino ha scelto una formazione più quadrata e di sostanza, con Prati e Gineitis in mediana.

17:24

Sarri rilancia Cancellieri titolare, c'è anche Ratkov

Formazione 'pesata' in vista della semifinale di Coppa Italia per Sarri, che rilancia dal primo minuto Cancellieri, autore di una splendida doppietta nel match d'andata, ultimi acuti di una stagione che poi ha preso un'altra piega, e propone l'oggetto misterioso Ratkov, il centravanti arrivato a gennaio dopo la cessione di Castellanos.

17:19

La formazione del Torino

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Zapata. All.: D'Aversa

17:17

La formazione della Lazio

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belhayane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Zaccagni, Ratkov. All.: Sarri

17:01

Torino-Lazio, all'andata un pirotecnico pari

Nel match d'andata, che sembra ormai lontanissimo, lo spavaldo Toro baroniano di inizio stagione, dopo aver espugnato l'Olimpico giallorosso, andò vicino al bis in quello biancoceleste. Finì con un pirotecnico 3-3, rimediato in extremis dai padroni di casa, grazie al guizzo di Noslin ed alla freddezza di Cataldi.